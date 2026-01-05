Presidenta encargada Delcy Rodríguez realizó Consejo de Ministros: Ordenó crear comisión para la liberación de Maduro y Cilia Flores

Desde el Salón de Consejo de Ministros del Palacio de Miraflores, se realizó este domingo 4 de enero el Consejo de Ministros número 757, el primero bajo la conducción de Delcy Rodríguez, en su condición de Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

Texto: Alba Ciudad

Esta reunión estratégica se convoca tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el día de ayer, el cual dictaminó la continuidad inmediata del mando ejecutivo ante la ausencia temporal del mandatario Nicolás Maduro, junto a la Primera Combatiente, Cilia Flores, a consecuencia de su secuestro por parte del gobierno estadounidense.

A las 10:20 de la noche, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó en cadena nacional de radio y televisión sobre los puntos tratados.

Freddy Ñáñez informa de resultados del Consejo de Ministros de la Pdta Encargada, Delcy Rodríguez

Señaló que la Presidenta encargada creó dos comisiones:

Comisión de Alto Nivel para la liberación del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama y Primera Combatiente, Cilia Flores. Estará presidida por Jorge Rodríguez, Yván Gil, Camilla Fabri y Freddy Ñañez.

Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal: garantizará y afianzará los proyectos de soberanía alimenticia y abastecimiento del país.

Además, el ministro Ñáñez informó lo siguiente:

Se hizo un balance de los logros en el 2025, “que termina en alto, con metas logradas, con proyectos realizados”. Resaltó la democracia comunal y directa y las consultas populares ayudaron a vencer dificultades. “Estamos refundando la democracia, dándole el poder de decisión y de acción al pueblo demanera directa y sin intermediarios”, señaló.

Indicó que el 1×10 del Buen Gobierno logró un 81% de efectividad en las respuestas a solicitudes de la población.

Indicó que, junto a las corporación Juntos Todo es Posible y los 5.300 circuitos comunales, se logró terminar 40 mil obras en las comunidades del país.

En lo económico, señala que en las navidades la gente logró adquirir los productos que necesitaba y que hubo 95% de abastecimiento de productos nacionales.

Señaló que la Cepal proyecta a Venezuela como el país de mayor crecimiento en la región con 6%, aunque “creemos que son números conservadores”.

También señala Ñáñez que se creció en exportaciones no petroleras en 66%.

Se abordaron puntos claves para 2026, como afianzar el modelo de democracia comunal y vecinal; la protección social y restituir el estado de bienestar bolivariano; y la productividad.

Indicó que este domingo se realizaron grandes movilizaciones en las calles de Europa, Latinoamérica, Asia y Estados Unidos, en “reclamo irreductible” por la liberación del Presidente Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores.

Informó que este domingo, en reunión extraordinaria de la Celac, la gran mayoría de los países de Latinoamérica repudiaron la violación de la inmunidad del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama, Cilia Flores, y clamaron en su gran mayoría por el respeto a la Carta de la Naciones Unidas y al derecho internacional. “No se puede aceptar que un precedente tan nefasto como éste llegue a consolidarse, pues sería un factor de desequilibrio para la región y el mundo”.

Náñez informó que la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó a personas heridas en los combates en el ataque del 3 de enero, “soldados y soldadas valientes y heróicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía y a nuestro Presidente Nicolás Maduro”.

Delcy Rodríguez realiza su primer consejo de ministros, 4 de enero de 2026

También informó que la Patria, a lo ancho y a lo largo, se encuentra en absoluta paz y bajo la protección de las instituciones del gobierno, que se han desplegado para garantizar la seguridad. Reconoció al pueblo venezolano que, con entereza y dignidad, “abonas con tu comportamiento y madurez para esta difícil coyuntura un grano de paz y de reconciliación”.

Mensaje en Telegram

Tras el Consejo de ministros, la Presidenta encargada publicó un mensaje en su cuenta en Telegram que reproducimos a continuación.

Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo. Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro. Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela

Ministros participantes

En esta jornada de trabajo participan los vicepresidentes sectoriales y ministros: