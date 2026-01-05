Presidenta encargada Delcy Rodríguez realizó Consejo de Ministros: Ordenó crear comisión para la liberación de Maduro y Cilia Flores

Desde el Salón de Consejo de Ministros del Palacio de Miraflores, se realizó este domingo 4 de enero el Consejo de Ministros número 757, el primero bajo la conducción de Delcy Rodríguez, en su condición de Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela.
Texto: Alba Ciudad
Esta reunión estratégica se convoca tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el día de ayer, el cual dictaminó la continuidad inmediata del mando ejecutivo ante la ausencia temporal del mandatario Nicolás Maduro, junto a la Primera Combatiente, Cilia Flores, a consecuencia de su secuestro por parte del gobierno estadounidense.
A las 10:20 de la noche, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó en cadena nacional de radio y televisión sobre los puntos tratados.
Señaló que la Presidenta encargada creó dos comisiones:
- Comisión de Alto Nivel para la liberación del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama y Primera Combatiente, Cilia Flores. Estará presidida por Jorge Rodríguez, Yván Gil, Camilla Fabri y Freddy Ñañez.
- Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Industrial y Comunal: garantizará y afianzará los proyectos de soberanía alimenticia y abastecimiento del país.
Además, el ministro Ñáñez informó lo siguiente:
- Se hizo un balance de los logros en el 2025, “que termina en alto, con metas logradas, con proyectos realizados”. Resaltó la democracia comunal y directa y las consultas populares ayudaron a vencer dificultades. “Estamos refundando la democracia, dándole el poder de decisión y de acción al pueblo demanera directa y sin intermediarios”, señaló.
- Indicó que el 1×10 del Buen Gobierno logró un 81% de efectividad en las respuestas a solicitudes de la población.
- Indicó que, junto a las corporación Juntos Todo es Posible y los 5.300 circuitos comunales, se logró terminar 40 mil obras en las comunidades del país.
- En lo económico, señala que en las navidades la gente logró adquirir los productos que necesitaba y que hubo 95% de abastecimiento de productos nacionales.
- Señaló que la Cepal proyecta a Venezuela como el país de mayor crecimiento en la región con 6%, aunque “creemos que son números conservadores”.
- También señala Ñáñez que se creció en exportaciones no petroleras en 66%.
- Se abordaron puntos claves para 2026, como afianzar el modelo de democracia comunal y vecinal; la protección social y restituir el estado de bienestar bolivariano; y la productividad.
- Indicó que este domingo se realizaron grandes movilizaciones en las calles de Europa, Latinoamérica, Asia y Estados Unidos, en “reclamo irreductible” por la liberación del Presidente Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores.
- Informó que este domingo, en reunión extraordinaria de la Celac, la gran mayoría de los países de Latinoamérica repudiaron la violación de la inmunidad del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama, Cilia Flores, y clamaron en su gran mayoría por el respeto a la Carta de la Naciones Unidas y al derecho internacional. “No se puede aceptar que un precedente tan nefasto como éste llegue a consolidarse, pues sería un factor de desequilibrio para la región y el mundo”.
Náñez informó que la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó a personas heridas en los combates en el ataque del 3 de enero, “soldados y soldadas valientes y heróicos que pusieron el pecho para defender nuestra soberanía y a nuestro Presidente Nicolás Maduro”.
También informó que la Patria, a lo ancho y a lo largo, se encuentra en absoluta paz y bajo la protección de las instituciones del gobierno, que se han desplegado para garantizar la seguridad. Reconoció al pueblo venezolano que, con entereza y dignidad, “abonas con tu comportamiento y madurez para esta difícil coyuntura un grano de paz y de reconciliación”.
Mensaje en Telegram
Tras el Consejo de ministros, la Presidenta encargada publicó un mensaje en su cuenta en Telegram que reproducimos a continuación.
Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos
Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.
Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.
Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.
Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.
Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.
Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela
Ministros participantes
En esta jornada de trabajo participan los vicepresidentes sectoriales y ministros:
- Capitán Diosdado Cabello, vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
- General en Jefe Vladímir Padrino López, vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa.
- Héctor Rodríguez, vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación.
- Mayor General Jorge Elieser Márquez Monsalve, vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
- Ricardo Menéndez, vicepresidente Sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación.
- Alfred Nazareth Ñáñez, vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información.
- Gabriela Jiménez, vicepresidenta Sectorial para Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.
- Vicealmirante Aníbal Coronado, ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
- Yván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
- Alex Saab, ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional.
- Anabel Pereira Fernández, ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas.
- Coromoto Godoy Calderón, ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior.
- Capitán Julio León Heredia, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.
- Leticia Gómez, ministra del Poder Popular para el Turismo.
- Teniente Coronel Luis Villegas, ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional.
- Mayor General Carlos Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación.
- Ricardo Sánchez, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.
- Mayor General Ramón Velásquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte.
- Juan José Ramírez, ministro del Poder Popular de Obras Públicas.
- Magaly Gutiérrez Viña, ministra del Poder Popular para la Salud.
- Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
- General de División Raúl Alfonso Paredes, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.
- Ernesto Villegas Poljak, ministro del Poder Popular para la Cultura.
- Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
- Yelitze Santaella, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.
- Julio García Zerpa, ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
- Carlos Mast Yustiz, ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas.
- Héctor Silva, ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.
- Ángel Prado, ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.
- Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para Ecosocialismo.
- Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura.
- Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud.
- Franklin Cardillo, ministro del Poder Popular para el Deporte.
- Magally Viña, ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria.