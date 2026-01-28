Equipo del Programa por la Paz y Convivencia Democrática sostuvo primera reunión de trabajo

Este martes 27 de enero en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez, en Caracas, se realizó la primera reunión de trabajo con los integrantes que conforman el equipo del Programa para la Paz y la Convivencia, puesto en marcha por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 23. Durante el encuentro, fue presentada la encuesta elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ofrece un diagnóstico sobre los activos y desafíos del país.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Roiner Ross)

“Somos realmente optimistas con respecto a que este equipo pueda, sobre la base de este diagnóstico transitar por el camino de la construcción de una paz y una convivencia democrática estable para Venezuela”, comentó el coordinador del programa y también ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.

Además, precisó que el equipo se mantiene en sesión permanente y adelantó contactos con sectores religiosos, políticos, sociales y comunitarios, al tiempo que resaltó datos relevantes del estudio del PNUD. “El 99% de los venezolanos y venezolanas están orgullosos de ser venezolanos, y el 84% de las personas que reconocen que existe un conflicto en Venezuela se inclina porque haya acuerdos y que no sea la violencia ni la imposición la que dé resultados”.

“Hemos tenido plena coincidencia en que nuestro trabajo a partir de este momento es escuchar a todos los sectores de la sociedad venezolana. Hacemos un llamado a lo afirmativo venezolano, lo que está reflejado es que una inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos no quiere el conflicto y que quiere más bien acuerdos y soluciones concretas”, manifestó Villegas.

Indicó que próximamente circulará un formato de manifestación de voluntades para todos aquellos que tengan el deseo de contribuir y participar con sus ideas.

A propósito del encuentro, el académico y politólogo Michael Penfold, valoró la importancia de la instancia: “yo creo que el reto de esta iniciativa es utilizar esta información (encuesta) que nos va a permitir empezar a desarrollar los distintos pilares que se han escogido en materia social, económica y política. Porque nos permitirá abordar de manera común todos esos acuerdos que se traducirán en bienestar para la población”.

Por su parte, Génesis Gervett, expresó el respaldo del sector juvenil en la construcción de un camino que alcance un horizonte democrático para el país.

“Celebramos la diversidad de este cuerpo que estuvimos en la mesa el día de hoy, que es un pueblo venezolano que se siente orgulloso de sus raíces históricas, de su identidad de pueblo y de su solidaridad donde hoy el gran consenso nacional se da para construir propuestas a partir de acuerdos, aún en medio de las diferencias”, detalló.

Finalmente, es importante destacar que en la reunión estuvieron presentes la profesora Ana María San Juan, secretaria ejecutiva del equipo; César Machado, Gerson Gómez, Ricardo Cusanno, Ángel Prado, Nuramy Gutiérrez, Génesis Garvett, Michael Penfold, Lamking González, Indira Urbaneja, Gustavo Canchica y Miqueas Figueroa.