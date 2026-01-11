Cancillería venezolana responde a la Oficina de Asuntos Consulares de EE.UU. y reitera absoluta calma en Venezuela

El ministro de relaciones exteriores de Venezuela, Yván Gil, emitió un comunicado este sábado en la noche luego de que la cuenta @TravelGov, que maneja la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado norteamericano, llamara a los ciudadanos estadounidenses que están en Venezuela a abandonar el país de inmediato, pero teniendo cuidado con los “colectivos”, que, según ellos, “están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”.

Texto: Alba Ciudad

El comunicado de la cancillería venezolana dice lo siguiente:

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe. Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano.

Previamente, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, y la cuenta en X de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, difundieron la siguiente información: