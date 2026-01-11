Cancillería venezolana responde a la Oficina de Asuntos Consulares de EE.UU. y reitera absoluta calma en Venezuela

El ministro de relaciones exteriores de Venezuela, Yván Gil, emitió un comunicado este sábado en la noche luego de que la cuenta @TravelGov, que maneja la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado norteamericano, llamara a los ciudadanos estadounidenses que están en Venezuela a abandonar el país de inmediato, pero teniendo cuidado con los “colectivos”, que, según ellos, “están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”.
Texto: Alba Ciudad
El comunicado de la cancillería venezolana dice lo siguiente:
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe.
Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano.
Previamente, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, y la cuenta en X de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, difundieron la siguiente información:
La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo cambiante. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela deben salir del país de inmediato. Antes de partir, los ciudadanos estadounidenses deben tomar precauciones y mantenerse atentos a su entorno. Existen reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que han establecido puntos de control en carreteras y están registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a los Estados Unidos. Manténgase vigilante y extreme las precauciones al viajar por carretera. Supervise las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada.
Venezuela tiene el nivel más alto de la Alerta de Viaje —Nivel 4: No viajar— debido a los graves riesgos para los ciudadanos estadounidenses, que incluyen detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, criminalidad, disturbios civiles y un sistema de salud deficiente.