Tribuna Poética de MinCultura apoya al presidente Nicolás Maduro y primera dama Cilia Flores (+Fotos)

El día de hoy, martes 20 de enero, desde la plaza Bolívar de Caracas, cultores y artistas de diferentes movimientos y expresiones, además de caraqueños entusiastas, se reunieron para escribir cartas de apoyo al presidente, Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores.

A la Tribuna Poética, organizada por la Misión Cultura Venezuela adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), llegaron simpatizantes con sus cartas listas o con lápiz y papel, para tomarse el tiempo y redactar un sentido mensaje a las autoridades venezolanas.

La viceministra de las Artes, Mary Penjeam, destacó que el pueblo venezolano envía estas cartas como muestra de apoyo y fortaleza ante el cautiverio de los afectados, confiando en su pronto retorno al país. Asimismo, subrayó que, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el movimiento chavista y el pueblo permanecen unidos y firmes en su lucha.

Por su parte, la viceministra de Cultura, Karen Millán, expresó que desde donde Caracas dio el primer grito de libertad, desde la plaza Bolívar, cultores, artistas, artesanos y creadores “han venido a levantar una sola bandera. Diversidad de movimientos sociales, diversidad de expresiones como una bandera el día de hoy, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de la nación venezolana y exigiendo al gobierno de los Estados Unidos la liberación de esos dos secuestrados que son la diputada Cilia Flores y el presidente, Nicolás Maduro.”

Entre los participantes, Mariela Zabala, del colectivo “Susurrarte”, destacó que las cartas buscan transformar la conciencia de quienes mantienen cautivos al presidente y a la primera dama. Según Zabala, el objetivo es utilizar el poder de las palabras para sensibilizar y enviar un mensaje masivo y unificado que logre generar un cambio profundo.

Por último, la historiadora, Iris Raquel Estrada, con respecto a la situación actual, expresó que “David venció a Goliat, y con la fuerza no ganaremos, pero con el poder de Dios sí, y un pueblo unido nunca va a poder ser vencido porque en la unión está la fuerza. Y el mensaje es fortaleza, que aquí hay un pueblo unido que lo que quiere es paz y esto es una nueva lucha por una independencia.”

Los venezolanos depositaron sus cartas llenas de mensajes, dibujos y frases de apoyo en una caja transparente, frente a la estatua del Libertador, en turnos para tomar fotos y registrar el momento histórico.