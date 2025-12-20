Reinauguran el Fortín El Vigía en La Guaira tras rehabilitación

El Gobierno nacional ejecutó la rehabilitación del Fortín El Vigía, ubicado en el estado La Guaira, como parte de las acciones orientadas a rescatar y preservar el patrimonio histórico y cultural de Venezuela; la obra reafirma el compromiso con la memoria colectiva y con la defensa de espacios que representan la identidad nacional, para garantizar que el legado histórico permanezca accesible para las futuras generaciones.



El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la importancia de la recuperación del monumento. “Vemos en esta recuperación una significación de carácter histórico para La Guaira, donde representa el simbolismo de la lucha de la independencia con el presente; es importante lo que se ha logrado en la defensa cultural actual de Venezuela”.

Fortín El Vigía en La Guaira es reinaugurado, 19 de diciembre de 2025

Por su parte, el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez, explicó que los trabajos realizados en el espacio están disponibles para la recreación y actividades diversas. “Agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro por la construcción de este emblemático, y nos trazamos una meta de darle vida a este monumento nacional; nos conecta con nuestras raíces”.

Con esta acción, se consolida la defensa del patrimonio y se garantiza que monumentos de gran valor histórico, como el Fortín El Vigía, continúen como referentes de la memoria y la soberanía del pueblo venezolano.