Presentaron libro que revela injerencia de la CIA en Venezuela

La actualidad hace que las editoriales como El perro y la rana se aboquen a los temas de urgencia. Es por ello la presentación de “La injerencia de la CIA en Venezuela”, del escritor cubano José Luis Méndez Méndez.

Texto: Cenal / Fotos: Cortesía

La presentación estuvo a cargo del presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, y del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Fue acompañado por el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente de El perro y la rana y del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal y el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos (Celarg), Pedro Calzadilla, en la Librería del Sur Frida Kahlo ubicada en el Celarg, en Caracas.

Con base en archivos desclasificados, investigaciones históricas y entrevistas que revelan el uso de redes de terrorismo y operaciones encubiertas por parte de la CIA en Centroamérica y Latinoamérica, el libro del historiador y académico cubano Méndez Méndez organiza y contextualiza eventos recientes en Venezuela donde se explora el papel de agentes infiltrados, la actuación de sectores de la oposición de ultra derecha y tácticas de guerra psicológica y económica, todo vinculado a una agenda geopolítica imperial de los gobiernos de Estados Unidos.

En ese sentido, el ministro Ernesto Villegas señaló que el libro de Méndez Méndez, que ofrece una mirada histórica y crítica a mecanismos de intervención extranjera en la región, es “un aporte de acuciante actualidad” y representa un cambio fundamental en cómo se difunde la información. “Lo que antes había que descifrar y conseguir la prueba madre, ahora sale publicado en una red”, expresó.

Además, Villegas destacó el papel de El perro y la rana, a cargo de la edición de la obra de Méndez Méndez, como una “vanguardia editorial de los pueblos de Nuestra América”. Resaltó la importancia de las publicaciones que emergen con rapidez y pertinencia, afirmando que “El perro y la rana realmente es una trinchera de combate” que refleja la urgencia y la relevancia de sus temáticas.

Villegas no solo celebró la labor de esta editorial, sino que también destacó espacios como el Celarg, que ha logrado “exorcizar” sus orígenes en el camino hacia una vanguardia literaria compartida por naciones como Venezuela y Cuba, reafirmando su compromiso de ofrecer voces fuertes y necesarias en el contexto actual.

Abel Prieto, escritor y presidente de la Casa de las Américas, destacó la importancia de la publicación de Méndez Méndez y sus análisis para informar a nuevas generaciones, particularmente a los jóvenes que sucumben a la guerra cognitiva en redes sociales, y en la que, acotó, la CIA tiene su sello.

“Hay que darle libros a los jóvenes, porque en las redes sociales pasan de un tema a otro, se les fragmenta la imagen de la realidad. Todo eso es la famosa guerra cognitiva”, alertó Prieto.

La sombra de la CIA

Por su parte, el viceministro de Cultura y presidente de El perro y la rana y el Cenal, Raúl Cazal, destacó que “este libro viene con el propósito de mostrar todo el papel que ha tenido la CIA en Venezuela en los momentos actuales”, mediante un trabajo de contextualización y actualización hasta la fecha que evidencia cómo el accionar de la CIA ha evolucionado y no ha desaparecido, participando en asesinatos de presidentes, generando golpes de Estado y manteniendo dictaduras.

“Estamos para desactivar las mentiras y decir la verdad”, destacó sobre el trabajo de El perro y la rana en la edición de la obra.

Esta casa editora igualmente público de Méndez Méndez, en 2018, su libro Venezuela y la contrarevolución cubana, que muestra la vigencia de los lazos que hermanan a la nación venezolana con Cuba frente a acciones como la Operación Cóndor y múltiples formas de embate contrarrevolucionario promovidos por los Estados Unidos que no han podido quebrantar el hilo conductor de la Patria Grande.

Cazal recordó que la CIA tiene un historial en Venezuela, por el dominio de sus recursos, y que sigue todavía trabajando articulada y encubierta, “aunque tienen la orden de hacerlo de manera de frente, como decimos aquí en Venezuela”.

“Eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo, lo que está sucediendo. Que además de todas las riquezas, además de todo el petróleo que es la gran reserva mundial que tenemos en Venezuela, pues hay una soberanía y hay un derecho internacional que este señor (Donald Trump) lo está llevando al tarro de basura”, dijo.

Tal como simboliza el diseño de la portada del libro, “esa ave que está tan lejos, que parece un pájaro inofensivo, el reflejo termina siendo esa sombra que siempre ha estado desde que se creó la CIA”, apuntó el viceministro Cazal.

Una publicación oportuna

El historiador Pedro Calzadilla explicó que el libro tiene dos partes: “una sobre los temas más recientes de la CIA en Venezuela, hablamos desde el 2015 hasta el 2025, y la parte histórica, que se refiere a la etapa de los años 60”.

Indicó que la publicación se edita en un momento muy oportuno, “porque estamos en el pico de las agresiones del imperialismo norteamericano y, por supuesto, de las acciones encubiertas que hace la CIA en Venezuela y muchas cosas más que quizás no vemos, pero ocurren”.

El autor del libro, José Luis Méndez Méndez, nacido en La Habana en 1948, cuenta con una trayectoria destacada como historiador, profesor, investigador y diplomático. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, posee un doctorado en Ciencias Jurídicas y una maestría en Ciencias Políticas.

Ha publicado más de treinta libros en varios países, entre ellos La historia íntima de Luis Posada Carriles en la CIA (2017) y Escándalo Irán-Contras: conexión Miami (2025), lo que refleja su compromiso con la historia y el derecho internacional, así como su lucha por la verdad.

Además, ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Academia de Ciencias y la Distinción Especial por sus investigaciones en Ciencias Sociales.

La obra de Méndez es esencial para académicos, estudiantes y cualquier persona interesada en las implicaciones de la intervención extranjera en la soberanía de los países latinoamericanos.