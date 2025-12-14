La Orquesta Filarmónica Nacional celebrará su tradicional Gaitazo Filarmónico el 18 de diciembre 🗓

La Fundación Compañía Nacional de Música, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), invita a celebrar las fiestas decembrinas con su tradicional “Gaitazo Filarmónico”. Este evento, que une a la familia y celebra la identidad nacional, tendrá lugar el próximo jueves 18 de diciembre en la sala Juan Bautista Plaza, a partir de las 4:00 p.m., con entrada libre.

Texto: Prensa CNM

La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN), bajo la batuta de su maestro titular Rubén Capriles, honrará la tradición gaitera con su majestuoso sonido sinfónico. El repertorio incluirá éxitos de todos los tiempos de la gaita venezolana, como “El niño del Ávila”, “Sublime ideal”, “Sentir zuliano”, “Orinoco” y “La cabra mocha”.

El espectáculo contará con la participación estelar del tenor Gerardo Valentín y la mezzosoprano Peggy Colina, quienes interpretarán una selección de temas que ya forman parte de la tradición navideña del país.

La OFN nace el 22 de julio de 1987 con el objetivo de fortalecer la identidad musical nacional mediante la difusión del repertorio sinfónico venezolano y mundial, además de continuar, difundir y perpetuar la misión y obra del maestro Vicente Emilio Sojo, creador del movimiento musical y composicional venezolano del siglo XX.