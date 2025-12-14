Culminó satisfactoriamente el 5to. Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), culminó con éxito el 5to. Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores: la tradición decembrina, un camino de paz.



Prensa IAEM (Texto: Oscar Américo Morffes / Fotos: Iván Ramírez)

En su última semana este ciclo formativo representó una valiosa oportunidad para facilitadores y cultores que dedicaron su tiempo y esfuerzo a transmitir las formas y valores de nuestras tradiciones, específicamente las vinculadas a las manifestaciones culturales propias del mes de diciembre, abriendo una importante ventana para conocer los cantos, toques, bailes y sabores que caracterizan estas celebraciones en Venezuela.

El encuentro permitió una inmersión profunda de talleres y muestras con una importante participación de talentos que tienen un peso importante para reafirmar la música tradicional venezolana decembrina y esto quedó demostrado con la realización del 2do Encuentro de Coros 2025 en donde participaron destacadas agrupaciones como: Coro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Coro de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, Coro Juvenil del Orfeón Libertador y el Orfeón Universitario UNEARTE, quienes ofrecieron lo mejor de su repertorio navideño a los transeúntes.

‎‎Los eventos se desarrollaron en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ofreciendo espacios vibrantes donde el talento y la pasión por el la música se manifestó en cada presentación, en cada canto.

‎‎Una experiencia enriquecedora que fortalece los lazos culturales entre los participantes y el público donde las expresiones de asombro y los aplausos fueron la atmósfera ideal en un escenario de comunión artística y disfrute colectivo. ‎‎Cada pieza interpretada despertó emociones y los asistentes se dejaron envolver por la armonía y la pasión que transmitieron los coros navideños.

Jesús Ponce, director de la Coral del CNE, tras su destacada participación en el 2do Encuentro de Coros 2025, resaltó la importancia de estos espacios para fortalecer la unión y expresión artística a través del canto coral y destacó el compromiso de su agrupación en promover la cultura y la identidad nacional a través de cada interpretación. Por su parte, Orlando Sandoval Martínez, director del Orfeón Universitario UNEARTE, nos brindó su experiencia sobre la importancia del coro universitario, la riqueza vocal y el impacto cultural que promueven en cada presentación y el contacto con el público.

‎También se contó con la presencia de Anmery Villarroel, directora del Coro Escuela Superior de Música José Ángel Lamas quien, tras su destacada participación, compartió sus impresiones sobre esta enriquecedora experiencia coral, destacando el compromiso, la pasión y el talento que cada agrupación aportó a este encuentro único. ‎

Este quinto encuentro de saberes también sirvió de plataforma para dar a conocer la tradición de San Benito a través de la fundación Alma de Lara con el taller Sones de San Benito del Jabón, del estado Lara. Su director, el cultor José Pastor Yépez, presentó los 10 sones que componen esta manifestación destacando la identidad del pueblo y promoviendo el conocimiento entre las nuevas generaciones.

“Fuimos invitados por el profesor Juan Pérez, en relación a participar en este programa y venimos a trabajar y compartir saberes de lo que es el San Benito de Jabón del municipio Torre, un pueblo que se llama Jabón, en el estado Lara”, indicó Yépez.

Una tradición que data de unos doscientos años, que a través del Zulia, Mérida y Trujillo, tiene un son que se llama la gaita, en honor a San Benito.

“La fundación Alma de Lara va a cumplir cincuenta años, hemos tratado de mantener las tradiciones, de inquietar a los jóvenes a participar. De hecho, la fundación se dedica a la formación de las nuevas generaciones, tratando de concientizar. Es ahí donde está la riqueza, el hacer consciente de sus creencias y que crezca el sentido de pertenencia y de identidad de la manifestación donde estemos”, puntualizó Yépez.

El encuentro permitió a los asistentes comprender la importancia de nuestras tradiciones populares, sus usos, vestuarios, personajes e historias, así como el contexto político y social que dio forma a cada expresión y la resiliencia cultural de sus portadores.

Por su parte, la participante Yelitza Querales expresó su gratitud: “Quiero dar las gracias a esta plataforma IAEM por abrir sus puertas a todos nosotros como docentes y estudiantes. Soy seguidora de todas nuestras tradiciones venezolanas y como docente, debo nutrirme, documentarme y aprovechar cada uno de estos talleres para llevar y multiplicar esto hacia nuestra generación de relevo, que son nuestros niños. Son ellos quienes darán continuidad a todo esto, y es nuestro deber y compromiso como docentes llevarles estas herramientas y nuevos conocimientos culturales.”

Estas jornadas tuvieron su culminación en la planta baja de la torre del Ministerio de la Cultura con las muestras de los talleres que se dictaron en el contexto del quinto encuentro de saberes, tales como: Sones de la Gaita Perijanera, a cargo del Prof. Eduardo Omaña; Armemos la Parranda, por el Prof. Juan Pérez y Sones de San Benito del Jabón, dictado por el Prof. José Pastor Yépez.

Fue así como en una tarde vibrante los espacios apreciaron las muestras de estos talleres, así como disfrutaron de la presentación de los Parranderos del Fondo, agrupación formada por trabajadores del Consejo Federal de Gobierno y cerró con broche de Oro, con la vibrante actuación del Ensamble RTF quienes pusieron a los presentes a bailar y cantar, conocidos temas de nuestro repertorio popular decembrino.

Estas jornadas reafirmaron el compromiso del IAEM con la difusión y el realce de los poderes creadores de los pueblos, dando a conocer estas expresiones propias de nuestras comunidades en el mes de diciembre.