6ta Feria Nacional de Artesanía “Arte, Utilidad y Memoria” cerró con éxito y un llamado a la paz

La 6ta Feria Nacional de Artesanía “Arte, Utilidad y Memoria” concluyó el pasado jueves 11 de diciembre en la Galería de Arte Nacional, con un balance positivo que incluyó la asistencia de más de 6.000 personas.

Texto: Prensa MPPC

Este encuentro del arte popular venezolano, organizado por la Fundación Red de Arte, logró congregar a 150 artesanos y artesanas provenientes de todo el país, quienes exhibieron la vasta diversidad de disciplinas y tradiciones artesanales.

En el acto de clausura estuvieron presentes la presidenta de la Red de Arte, Aracelis García, acompañada por la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, y el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto. García calificó el volumen de ventas como un logro significativo y destacó el positivo impulso de la Gran Misión Viva Venezuela en la visibilización de las culturas populares, especialmente de la artesanía nacional.

Celebró la efectiva coordinación con diversas instituciones estatales como SENCAMER, SAPI, Marca País y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional y el de Turismo. “Este ha sido un año favorable para el comercio de la artesanía, gracias a las ferias regionales, las compras corporativas y la participación en eventos internacionales como Nicaragua Diseña, la FIART de La Habana (Cuba) y la Expoartesanía Colombia 2025. La artesanía despegó y está tejiendo y tejiendo. Con paciencia lo hemos logrado”, dijo.

Por su parte, la viceministra Mary Pemjean elogió el trabajo y la creatividad de los artesanos, invitando a los venezolanos a cultivar el orgullo por la diversidad cultural nacional. Asimismo, el viceministro Ignacio Barreto convocó a los creadores artesanales a reflexionar y a contribuir activamente en la construcción del país que se desea legar a las futuras generaciones.

La 6ta edición de la feria se enmarcó en un homenaje al Bicentenario del Decreto de Chuquisaca (1826), promulgado por el Libertador Simón Bolívar, lo que permitió destacar el valor de las artesanías verdes y la producción artesanal soberana en un país que posee abundantes materias primas para su elaboración.

El evento, que se llevó a cabo del 4 al 13 de diciembre, fue un espacio de formación y encuentro que reunió a 685 participantes en un total de 131 actividades académicas, técnicas, lúdicas y recreativas, incluyendo foros, conversatorios, talleres y demostraciones de oficio.

La clausura estuvo cargada de simbolismo al incluir un firme pronunciamiento a favor de la paz y la autodeterminación de los pueblos, reafirmando que la cultura y la artesanía son pilares fundamentales de la identidad nacional.