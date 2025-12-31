FANB neutralizó 9 aeronaves del narcotráfico en 24 horas

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que Venezuela ha establecido un récord mundial en la protección de su Soberanía, al abatir 9 aeronaves vinculadas al narcotráfico internacional en un lapso de apenas 24 horas.

Texto: Prensa Presidencial y Alba Ciudad

Tras el anuncio inicial realizado el lunes, el mandatario retomó el tema para ofrecer detalles sobre la efectividad de la Aviación Militar Bolivariana en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil. «Nueve naves en 24 horas. Récord mundial. Solo Venezuela lo hace, con una Fuerza Armada vigilante, ceñuda y calzando sus botas de campaña permanente», enfatizó.

El Jefe de Estado extendió un reconocimiento especial a los jefes de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) y la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), subrayando que la paz del país se sostiene sobre la «fuerza profesional de la FANB y la movilización de las mujeres milicianas».

Este miércoles, el gobierno venezolano informó haber dado de baja otra aeronave presuntamente del narcotráfico, estacionada en un paraje boscoso en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, totalizándose 40 aeronaves del narcotráfico destruidas este año.