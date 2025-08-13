Fallece Milagros Figuera, una de las más grandes mujeres ejecutantes y maestras de la música tradicional venezolana

Este miércoles se conoció el fallecimiento de Milagros Figuera, destacada instrumentista, investigadora y profesora de música tradicional venezolana con más de 45 años de trayectoria, considerada la primera mujer bandolista del país. Además, fue cuentacuentos, animadora infantil y una de las más grandes defensoras del patrimonio musical y tradicional venezolano.

Texto: Alba Ciudad

Fue una destacada ejecutante del cuatro y las diferentes bandolas venezolanas: llanera, central, guayanesa y oriental, además de la mandolina, guitarra, maracas y percusión. Se le considera una de las primeras mujeres que ejecutó con destreza los diferentes instrumentos tradicionales del país.

Figuera también condujo por varios años el programa radial “La Fiesta es con las Bandolas” en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Las bandolas como primer instrumento tradicional de Venezuela: Profesora Milagros Figuera

Fue tallerista y docente en áreas de Educación formal y no formal en música, narración oral, animación a la lectura y creatividad infantil. Trabajó como docente de música popular y tradicional en la Escuela de Música Lino Gallardo (cuatro, guitarra, bandola, percusión y canto) y de música popular y tradicional (cuatro, guitarra, mandolina y canto).

Se inició en canto y aguinaldos a los 7 años. Luego, continuó con el cuatro. Una reseña de su vida señala que pasó por “maravillosas experiencias en los diferentes géneros de la música clásica, latinoamericana y anglosajona, caminos que decantan en el gentilicio musical venezolano, donde definitivamente se plantaron las semillas de una carrera musical de más de 45 años, investigando, disfrutando y gozando con las diferentes formas representativas de la musicalidad en Venezuela”.

Realizó conciertos, talleres, cursos, conversatorios y recitales en diferentes entes e instituciones, entre ellos el Instituto Pedagógico de Caracas, la Universidad Simón Bolívar, la Fundación Bigott (taller de cultura popular), el Teatro Teresa Carreño, Fundarte, Ateneo de Caracas, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, el Museo de Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional, y en espacios de diferentes canales de televisión y medios de comunicación.

Formó parte de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos (Odila), el Conjunto de Aguinaldos Estrellas de San Vicente, Grupo Maizal, Entreverao de Raices, Son Caminos, Grupo Con Trastes, Grupo Baraka, Palenque Son Karibe, Grupo Timbique, Yolanda Moreno y Danzas Venezuela, “Cuentos de Todos los Días” y diferentes corales.

Fue directora del grupo “Mónico Márquez y su grupo Estribillo” y del conjunto de aguinaldos “Destellos de Navidad”. Asistió en la dirección del grupo “Tambor y Gloria” y fue acompañante instrumental del coro “Voces Claras” de la Escuela de Música Lino Gallardo. Fue coordinadora del grupo de teatro “Títeres de Animación Infantil”.

Junto a los más grandes del mundo tradicional venezolano

La profesora Figuera compartió escenarios con inmensos representantes de la música tradicional venezolana, como Juan Esteban García, María Rodríguez, José Julián Villafranca, Alberto Beto Valderrama, Rafael Montaño, Lilia Vera, Juancito Silva, Jesús “Pollo” Bellorín, Ignacio Hernández, Mónico Márquez, Ismael Querales, Cheo Hurtado, Ricardo Sandoval, David “Zancudo” Peña, Gualberto Ibarreto, Cecilia Todd, Hernán Marín, Amaranta Pérez, Francisco Pacheco, Simón Díaz, Aldemaro Romero, Yolanda Moreno, Betzaida Machado, Aquiles Báez, Oscar Lista, Rafael “Pollo” Brito, Pedro Marín, Javier Marín, Jorge Glem, Luis Pino, Adelis Fréitez y muchos más.

En 2004 recibió la Orden Municipal Palma de Chacao, al cumplir 10 años trabajando en el Programa de Atención integrada para el Adulto Mayor. Continuó en ese programa por 18 años y colaboró con la formación de la Coral Voces Alegres de Chacao y el Dúo Nuestro Ayer. La Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) le otorgó el reconocimiento como maestra honoraria en febrero de 2018.

En el ámbito internacional, representó a Venezuela en decenas de eventos en países como México, España, Portugal, Paquistán, la India, Mali, Brasil y otros. Siendo nativa de la ciudad de Caracas, puso muy en alto la música oriental y en particular la del estado Sucre, donde era muy querida.

Ella participó en las siguientes producciones discográficas:

“La Monicada” – Mónico Márquez y su Grupo Estribillo

“Karimau en Navidad”

Venezuela Demo 24

“21 Cruz de Mayo Lechería” y “22 Cruz de Mayo Lechería” – Coral Cantamundo

“25 Navidades”

“Juan Esteban García en Vivo”

“Que Buena la Nochebuena” – Conjunto de Aguinaldos Destellos de Navidad

“Tierra Inmensa” – Grupo ConVenezuela

“Leo Matiz en Caracas”

“Karibe es Fiesta” – Palenque Son Karibe

Navidad Feliz – Abriendo Caminos

Folkloreando – Gerónima Muñoz

El pasado domingo 10 de agosto, se realizó un homenaje a ella y a Ismael Querales denominado “Un Bandolazo por Ismael y Milagros” en La Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde muchas de las personas que fueron sus colegas y estudiantes le dedicaron hermosas palabras.

Francisco Pacheco, uno de los músicos asistentes, destacó: “Milagros formó parte de una agrupación en El Guarataro que se llama La Familia, formada por gente de mi pueblo, Cata (estado Aragua). La conseguí, canté con ella junto a mi compadre Cheo Hurtado, que e invitóa un encuentro de La Siembra del Cuatro. Allí conseguí a Milagros, la adoro y sé que estará con nosotros siempre”.

Reacciones

Tras conocer de su fallecimiento, Luis Miguel Badaraco, destacado cantante e intérprete tradicional, escribió en su cuenta en Instagram: “Hoy ha partido una de nuestras fundamentales, un ser tocado por los ángeles que le otorgaron el don infinito del servicio y la solidaridad. No existe una manera de medir tanto que nos dió como cultura y gentilicio. Milagros Figuera, su gesta seguirá por años, pues sembró y cosechó amor por nuestros orígenes y nuestras costumbres en nuestro acervo musical. Merece todos los honores posibles, pues es una heroina de la patria. ¡Buen viaje amada!”.

La cuenta oficial del Ensamble B11, agrupación que dirige Belkis Figueroa, hermana de Milagros, señala sobre ella: “Maestra de maestr@s, guardiana de la memoria y la poesía de nuestro pueblo, sembradora de cantos que ahora vuelan libres (…) Milagros, tu nombre seguirá latiendo en cada canto colectivo, en la voz de la memoria, en cada coro que levantemos al cielo. Aquí seguimos, con tu perfume a país en la piel como se recuerda a quien nunca se va”.

También citan un fragmento de su canción “Recuerdos”:

“Y ya en deuda me despido

Pues nuestra historia es extensa

Pero su recuerdo espero

Siempre en tu memoria tengas.”

En la cuenta oficial del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (Iaem), se señala: “Como la primera mujer bandolista de Venezuela, abrió caminos, rompió barreras y dedicó su vida a preservar y difundir la riqueza de nuestra identidad musical. Su pasión, entrega y amor por la cultura seguirán inspirando a generaciones. Que su ejemplo nos impulse a seguir defendiendo y celebrando nuestras raíces”.

Nuestras condolencias a familiares y amigos, y que su legado continúe por siempre.