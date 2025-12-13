El Pregón Navideño resuena este sábado en la plaza de La Juventud 🗓

El tradicional Pregón Navideño se realizará este sábado 13 de diciembre a las 5:00 p.m. en la plaza de La Juventud de Bellas Artes, en Caracas, con entrada libre. Este evento, que destaca entre las festividades decembrinas en la capital venezolana, reunirá a importantes figuras de la música y la cultura nacional.

El poeta Neguel Machado fungirá como Pregonero principal, mientras que Omar Lista participará como Aguinaldo Pregonero, llenando la tarde de alegría y espíritu navideño. La jornada también contará con la participación de los y las cantantes Lilia Vera, Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco, Amaranta Pérez, Luisana Pérez y Fabiola José.

Además, el público podrá disfrutar de la actuación de las Voces Risueñas de Carayaca, los Locos y Locainas de Portuguesa, los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua y el Ensamble Viva Venezuela, música y danza, brindando una variada muestra de las tradiciones del país.

El Pregón Navideño es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, como muestra de su compromiso con la difusión y preservación de la identidad cultural venezolana.