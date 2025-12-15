El Pregón Navideño iluminó este sábado la plaza de La Juventud en Caracas (+Fotos)

Al ritmo de parrandas, aguinaldos, gaitas, versos y manifestaciones tradicionales, el Pregón Navideño resonó este sábado 13 de diciembre en la plaza de La Juventud de Bellas Artes, en Caracas, con la participación de importantes figuras de la música y la cultura nacional.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández  / Fotos: Roiner Ross)

El poeta Neguel Machado se desempeñó como Pregonero principal, con versos celebraron la alegría de las fiestas decembrinas venezolanas y las tradiciones nacionales en torno a la Navidad. Tras la declamación, Machado dio la bienvenida a Omar Lista, quien interpretó el aguinaldo pregonero junto a Lilia Vera, Cecilia Todd, Francisco Pacheco, Amaranta Pérez, Luisana Pérez y Fabiola José.

Este grupo de cantores cautivó al público con un variado y rico repertorio de ritmos navideños que identifican a varias regiones de la geografía nacional. Temas como “Luna decembrina”, “Bajo la luna de Otilio”, “El tiburón” y canciones inéditas hicieron cantar y bailar a los presentes.

La interpretación de música navideña continuó a cargo del Polifónico Adelis Freitez, seguido por las Voces Risueñas de Carayaca quienes tocaron parrandas y aguinaldos en honor al niño Jesús. La agrupación aprovechó la ocasión para destacar su labor en la formación de niños y niñas, y en la transmisión de las tradiciones navideñas a las nuevas generaciones. Además, extendió a los presentes sus deseos de una Navidad llena de hermandad, paz y unión familiar.

La jornada festiva se enriqueció con una muestra diversa de manifestaciones culturales que incluyó los Giros de San Benito de la región andina, los Locos y Locainas de Portuguesa, El baile del tiburón de la región oriental, los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua y el Ensamble Viva Venezuela, música y danza.

El Pregón Navideño es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), impulsada a través de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, como muestra de su firme compromiso con la difusión y preservación de la identidad cultural venezolana.

