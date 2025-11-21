Revista Nacional de Cultura es declarada Patrimonio Cultural

Este jueves 20 de noviembre, en un acto que marcó la inauguración de la II Feria Internacional del Libro de Poesía (Expoesía), el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, hizo entrega del certificado que reconoce a la Revista Nacional de Cultura como parte del Patrimonio Cultural venezolano.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)

El poeta Antonio Trujillo recibió la distinción en la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), en Altamira, Caracas, donde se inauguró la feria y estará abierta a todo público hasta el 23 de noviembre.

Durante la ceremonia, Villegas leyó el certificado que oficializa la declaratoria: “El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), en virtud de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, certifica a la Revista Nacional de Cultura como parte del Patrimonio Cultural y Material de la Nación. Está inscrita en el Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela, amparada por las leyes que regulan la materia”.

Continuó destacando que la publicación, fundada por Mariano Picón Salas en 1938, ha mantenido una línea editorial ininterrumpida durante 87 años, dedicada a la difusión de la prosa, poesía y literatura venezolana, así como a artículos sobre arte, ciencias y tecnología, enriqueciendo así nuestra memoria histórica y la identidad cultural del país.

Por su parte, el poeta Antonio Trujillo, al recibir el reconocimiento, expresó su agradecimiento a las autoridades por valorar la publicación y, felicitó a la Librería Mediática por ser homenajeada en esta feria. “Hoy, desde esta casa, la de Don Rómulo Gallegos, he reunido palabras que provienen de los libros que nos unen en el afán de descubrir y celebrar el imaginario de nuestro pueblo, tantas veces silenciado por los enemigos de la tierra”, afirmó.

Maríalcira Matute, de la Librería Mediática, hizo énfasis en que “esta feria no solo exhibirá libros y novedades de otros países, sino que también buscará establecer nuevos convenios para que las voces de Venezuela sean leídas en el extranjero y en diferentes idiomas. La esencia de este festival se centra en la pedagogía y la promoción de la lectura (…) además, el registro de lo que se discuta en foros, conversatorios y talleres generará material valioso para el nuevo Plan de Lectura que se está diseñando, profundamente inspirado en el legado de Robinson”.

Sigue la programación de la Expoesía

Tras la inauguración, se realizó el foro “La Librería Mediática: 20 años leyendo siempre y leyendo de todo”, con la participación de Marialcira Matute, Isidoro Duarte y José Luis Sánchez. Se presentaron varios libros, destacando obras de autores venezolanos en el extranjero. La jornada incluyó un encuentro sobre promoción de la lectura, un conversatorio sobre la revista “Leer a Venezuela” y un recital de poesía con poetas internacionales.

Para este viernes 21, se contempla ponencias y talleres sobre poesía en educación, así como presentaciones de novedades literarias de editoriales de México, Colombia y Venezuela.

El sábado 22 se inaugurará una exposición sobre la poesía de Palestina y se realizará un foro moderado por el ministro de Cultura Ernesto Villegas, titulado “Qué significa leer”.

Este evento resalta la importancia de la poesía en la identidad cultural venezolana. La feria concluirá el domingo con diferentes foros y presentaciones de libros.