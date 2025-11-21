Inauguran la II edición de Expoesía: La Feria Internacional del Libro de Poesía

Con la participación de escritores y poetas de 18 países, 32 editoriales y 48 ejemplares a presentar, fue inaugurada la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Poesía (Expoesía) en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Ricardo Malik

El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, fue el encargado de dar inicio a este evento que se extenderá hasta el domingo 23 del presente, y ya muestra sus primeros logros.

Ministro Ernesto Villegas inaugura feria Expoesía en el Celarg

“Gracias a diversos acuerdos con las editoriales participantes en la primera feria, presentaremos diez libros de autoras y autores venezolanos que fueron publicados y están siendo distribuidos de manera directa en Azerbaiyán, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Irán, México y Perú; cumpliendo uno de nuestros principales objetivos: la proyección de las voces poéticas de nuestro país en el exterior”, refirió Villegas.

Comentó que en esta edición se profundizará sobre pedagogía y poesía, teniendo en cuenta la experiencia de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, y también se harán aportes al tema de promoción de la lectura.

En esta oportunidad se rinde homenaje al programa televisivo La Librería Mediática, por sus 20 años acompañando al pueblo venezolano en la formación de su identidad y construcción del pensamiento crítico, así como a la Revista Nacional de Cultura, bajo la dirección del poeta Antonio Trujillo, quien recibió de las manos del ministro Villegas el certificado de registro del Patrimonio Cultural venezolano de la revista.

Entre los países invitados mencionó a Bolivia, Cuba, Chile, Argentina, Azerbaiyán, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Irán, México, Perú y Uruguay.