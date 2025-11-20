Entregaron Premios Nacionales de Historia

Este 20 de noviembre, en el marco del Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo, se realizó la entrega del Premio Nacional de Historia correspondiente a las ediciones 2023 y 2024. El acta oficial reconoció a Dulce Celeste Marrufo Olivera, José Manuel Hermoso González, Guillermo Luque Carmona, Marco Delgado Rodríguez y Santos Luzardo Himiob Aponte como ganadores de 2023; mientras que Alexandra Mulino, Luis Felipe Pellicer Peñuela, José Gregorio Linares y Liliane Blaser recibieron el galardón de 2024.
Texto: Últimas Noticias / Fotos: Vicepresidencia
Todos fueron distinguidos por más de tres décadas de labor en investigación, docencia y preservación de la memoria histórica del país.
La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien subrayó que la historia es un campo de resistencia cultural y política. En su intervención afirmó: “No tenemos ninguna duda de nuestra victoria” contra el imperialismo estadounidense y agregó: “Seguiremos siendo una república independiente, los venezolanos somos Bolívar, somos nuestros libertadores y mártires”.
También estuvieron presentes Ernesto Villegas, ministro de Cultura; Héctor Rodríguez, ministro de Educación; y Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar.
El acto formó parte de la clausura de las III Jornadas de Historia Insurgente y Descolonización de la Memoria, que durante tres días reafirmaron la memoria como territorio de batalla y soberanía.