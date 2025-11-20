Entregaron Premios Nacionales de Historia

Este 20 de noviembre, en el marco del Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo, se realizó la entrega del Premio Nacional de Historia correspondiente a las ediciones 2023 y 2024. El acta oficial reconoció a Dulce Celeste Marrufo Olivera, José Manuel Hermoso González, Guillermo Luque Carmona, Marco Delgado Rodríguez y Santos Luzardo Himiob Aponte como ganadores de 2023; mientras que Alexandra Mulino, Luis Felipe Pellicer Peñuela, José Gregorio Linares y Liliane Blaser recibieron el galardón de 2024.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Vicepresidencia

Todos fueron distinguidos por más de tres décadas de labor en investigación, docencia y preservación de la memoria histórica del país.

Delcy Rodríguez en la entrega de los Premios Nacionales de Historia, 20 de noviembre de 2025

La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien subrayó que la historia es un campo de resistencia cultural y política. En su intervención afirmó: “No tenemos ninguna duda de nuestra victoria” contra el imperialismo estadounidense y agregó: “Seguiremos siendo una república independiente, los venezolanos somos Bolívar, somos nuestros libertadores y mártires”.

También estuvieron presentes Ernesto Villegas, ministro de Cultura; Héctor Rodríguez, ministro de Educación; y Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar.

El acto formó parte de la clausura de las III Jornadas de Historia Insurgente y Descolonización de la Memoria, que durante tres días reafirmaron la memoria como territorio de batalla y soberanía.