Reinaugurada la Casa de la Cultura de El Guapo en intensa jornada en el eje barloventeño

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, encabezó este miércoles una intensa jornada cultural en el eje barloventeño del estado Miranda, que incluyó la reinauguración de la Casa de la Cultura de El Guapo, en el municipio Brión, y la culminación de la primera fase del Festival Comunitario de Artes Escénicas en Tapipa, municipio José Félix Ribas.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Mónica Sánchez)

Durante la reinauguración de la Casa de la Cultura de El Guapo, el ministro estuvo acompañando por el alcalde del municipio Brión, Adrián Rodríguez, la directora del Gabinete de Cultura de Miranda, Gabriela Simoza, cultores y habitantes de la comunidad, quienes celebraron la recuperación de este importante espacio cultural.

“Tendremos patria, identidad, orgullo por el pueblo de caritas negras y pelos tostados. Nunca más vergüenza racial para nuestro pueblo. Nunca más vergüenza por lo venezolano”, afirmó Villegas.

Asimismo, el titular de Cultura reflexionó sobre los desafíos que enfrenta Venezuela ante las agresiones externas en medio de un tiempo de agresiones de carácter psicológico y militar en el mar Caribe.

“En estas circunstancias donde nos lanzan misiles todos los días económicos, miren el milagro de la recuperación de esta casa de la cultura, es un milagro revolucionario protagonizado por el pueblo rebelde, el pueblo cimarrón de aquí, del Guapo, de su comuna y de Barlovento todo”, señaló.

Equipos promotores del sector cultural

Durante la jornada también fueron juramentados los equipos promotores del sector cultural de los municipios Brión, Buroz y Páez, quienes participarán en la Constituyente de Movimientos Sociales y Grandes Misiones convocada por el presidente Nicolás Maduro. Allí, el ministro insistió en la necesidad de fortalecer la identidad nacional desde la niñez, “para hacer inexpugnable la identidad cultural venezolana, y garantizar a los niños y niñas una patria a la cual amar y defender.”

Festival Comunitario de Artes Escénicas llegó a más de 300 comunas barloventeñas

En horas de la tarde, Villegas participó en la culminación de la I Fase del Festival Comunitario de Artes Escénicas, desarrollada durante 15 días en más de 300 comunas del eje barloventeño. La actividad se realizó en la Casa de la Cultura de Tapipa, municipio José Félix Ribas, rebautizada por el ministro como Casa de la Cultura Viva Venezuela Belén María Palacios.

Al calor de la identidad cimarronera de Barlovento, y entre cantos, alegría, las comunidades celebraron la creatividad popular y el talento infantil. En tal sentido, la directora del Gabinete de Cultura de Miranda, Gabriela Simoza, destacó la importancia del evento.

“Han sido días de fiesta de las tradiciones, de lo que somos, de los niños, de los abuelos, bailando, haciendo teatro, reivindicando lo afirmativo de Miranda y lo afirmativo de Venezuela. En los próximos días el Festival pasa a la fase municipal, y luego a la estadal”, dijo.

Durante la jornada, la agrupación “Nuestro sueño”, fue seleccionada para representar al municipio José Félix Ribas en la siguiente etapa del festival.

A propósito del encuentro, el ministro Villegas felicitó a las comunidades participantes y resaltó la fuerza cultural de la infancia barloventeña. “Quiero felicitar a todo el equipo que ha organizado este maravilloso festival de artes escénicas y que tiene aquí, en Tapipa, una expresión hermosa con estos niños y niñas; en el corazón de ellos late Venezuela, hoy que Venezuela está siendo desafiada, amenazada y agredida, sentimos que es indestructible porque estos niños aman lo que son, aman su patria, aman a Tapipa, a Miranda y a Venezuela”.

De esta manera, se reafirma que el renacer de los espacios culturales y la fuerza creadora del pueblo son la mejor muestra de que la revolución cultural se afianza en cada comunidad a través del arte, la identidad y lo afirmativo venezolano.