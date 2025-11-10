Presidente Maduro alerta a la Celac–UE sobre despliegue militar de EEUU en el Caribe

El Presidente Maduro en una actividad el 6 de noviembre. Foto: Prensa Presidencial

En un mensaje dirigido a los líderes de América Latina, el Caribe y Europa reunidos en la IV Cumbre Celac–UE, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió sobre el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe y sus implicaciones para la soberanía regional.

Texto: Últimas Noticias

El mandatario denunció que las operaciones estadounidenses, realizadas bajo el argumento de combatir el narcotráfico, han derivado en bombardeos contra embarcaciones y acciones que calificó como “ejecuciones” contrarias al derecho internacional.

El contenido del mensaje fue publicado por el canciller, Yván Gil en sus perfiles digitales.

Rechazo al tutelaje y defensa de la autodeterminación

Maduro afirmó que el despliegue de buques, aviones y tropas estadounidenses frente a las costas venezolanas representa una amenaza directa a la estabilidad regional.

“Frente a un despliegue de fuerza de tal magnitud no caben medias tintas”, expresó.

El presidente subrayó que Venezuela “no acepta ni aceptará tutelaje alguno” y que la libre autodeterminación de los pueblos está “en juego”.

Contexto: operaciones militares y acusaciones

Desde agosto, Estados Unidos ha intensificado su presencia en el Caribe con buques de guerra, un submarino y aviones de combate. Estas maniobras han incluido bombardeos contra presuntas lanchas con drogas, dejando decenas de muertos. Paralelamente, Washington ha acusado a Maduro de liderar un supuesto cártel del narcotráfico, sin presentar pruebas, y ha duplicado la recompensa por información que conduzca a su arresto.

El propio expresidente Donald Trump admitió en octubre haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

Reacciones internacionales y respaldo diplomático

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, calificó las acciones estadounidenses como una “campaña descarada de presión política, militar y psicológica” contra un Estado soberano.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos sobre embarcaciones pequeñas, que han dejado más de 60 muertos, mientras que gobiernos como los de Colombia, México y Brasil los han descrito como “ejecuciones sumarias”.

El mensaje de Maduro se enmarca en un contexto de creciente tensión geopolítica en la región, mientras la cumbre Celac–UE en Santa Marta busca reafirmar a América Latina como zona de paz.

