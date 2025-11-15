Maduro: El pueblo estadounidense puede levantarse y evitar una guerra en Suramérica y el Caribe

El Presidente venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado este viernes al pueblo estadounidense y, en especial, a la juventud de este país para evitar conflictos innecesarios en la región suramericana y caribeña.

Texto: Prensa Presidencial

«Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas, de 34 países, para decirle paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Suramérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra», manifestó el Jefe de Estado venezolano en el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho.

Esta reunión enmarcada en el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, sirvió de escenario para que el Presidente Maduro expresara que toda la juventud del mundo tiene derecho a la paz.

Maduro en Encuentro con Juristas Internacionales, 14 de noviembre de 2025

«Es la conciencia que hay que hacer en la juventud estadounidense, también es una juventud que se está levantando en valores. La inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América. Entonces, hay que tocar puerta para que se abra la conciencia», dijo el Mandatario Nacional con mucho énfasis.

En este contexto, el presidente Maduro recordó que fue el pueblo de Estados Unidos el que se lanzó a las calles junto a los pueblos europeos para vencer la guerra de Vietnam en su momento. Puntualizó que ellos tienen que jugar un papel estelar en la actualidad «para detener lo que pudiera ser una tragedia para toda nuestra América».

El Presidente señaló que, a su juicio, los pueblos del mundo deben mantenerse «vacunados contra los nazi-fascistas y de los asesinos criminales que quieren ganar a través del engaño y de la fuerza». Dijo que los pueblos deben garantizar su soberanía, su paz, su libertad y su derecho a la existencia por encima de cualquier cosa, por tanto, «Venezuela se mantiene en la lucha por la paz y la soberanía, como lo establece la Ley».

Aunado a ello, aseveró que las corrientes extremistas de la derecha nazi-fascista cuando toman el poder, se les ve claro el resurgimiento de los peores sentimientos imperialistas y colonialistas, como se está viendo hoy, cuando los Estados Unidos acciona en contra de los pueblos de América.

Tras un recuento histórico de la emancipación de América del Sur, el presidente Maduro destacó que los pueblos suramericanos tienen más de 200 años luchando contra el colonialismo e imperialismo. «Es la esencia y la autodeterminación de los pueblos la que establece a cada país quién será y la forma de organización política, económica, social, cultural que le dé la mismísima gana», expresó con vehemencia ante los presentes en el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho.

Venezuela no será la Gaza de Suramérica

Como cierre del Encuentro, el Presidente Maduro alzó su voz para nuevamente denunciar el genocidio de la Franja de Gaza y anunciar que no ocurrirá lo mismo en Venezuela.

«Yo le digo al pueblo de los Estados Unidos también: ya bastante dolor está sufriendo la humanidad con el genocidio en Gaza. Ya no hay pueblo en el mundo que no califique lo de Gaza como un genocidio», expresó con gran preocupación.

El Mandatario Nacional insistió en que las encuestas realizadas en los Estados Unidos dicen que, por primera vez, «todo el pueblo y sobre todo la juventud estadounidense califica lo que sucede en Gaza como un genocidio. Se firmó un acuerdo de cese al fuego que ha sido violado todos los días. Más de 600 palestinos, niños, niñas y mujeres, han sido asesinados por las bombas de los aviones del Estado sionista», explicó para hacer alusión al irrespeto del derecho internacional de los pueblos.

Preguntó a los presentes: «¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica?», y respondió de forma tajante y segura: «Déjenme decirles que no, que no y que no. Aquí triunfará la paz y el derecho internacional», sentenció como fin a la actividad que estuvo enmarcada en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela.