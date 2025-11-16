Maduro: Venezuela se mantiene con unidad, resistencia y soberanía ante las amenazas militares en el Caribe

En un discurso alegre y cargado de espíritu popular, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro clausuró la jornada de juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con un llamado histórico a la movilización nacional: una vigilia y marcha permanente en las calles, con la bandera de Venezuela bien alta, ante las nuevas amenazas imperialistas que se ciernen sobre el país tras el anuncio de ejercicios militares entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

Texto: Telesur y Prensa Presidencial

Desde Petare, en el este de Caracas, convocó a todo el pueblo de los estados orientales —desde el sur de Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta— a establecer una vigilia y “una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela bien alta”. Subrayó que esta movilización no es una respuesta agresiva, sino un acto de soberanía y resistencia pacífica frente a las provocaciones externas.

Asimismo, señaló que mientras el Gobierno de los Estados Unidos pretende gobernar al mundo con armas y amenazas, y bombardear e invadir al pueblo de Venezuela, aquí se encuentra un «pueblo decidido, con bastante unión perfecta popular, militar, policial, y bastantes cojones y ovarios para defender esta Patria y ganar la paz perpetua».

Al mismo tiempo, el Presidente señaló que el gobierno norteamericano debería ocuparse de los «más de 40 millones de ciudadanos que no tienen vivienda, alimento ni educación, ni a los más de 35 millones de personas que sufren problemas de adicción a las drogas», en dicha Nación. Por tanto, precisó que además de ello, Estados Unidos antes de intentar salvar al mundo, tiene que salvarse a sí mismo.

Maduro denunció con contundencia los ejercicios militares programados por Trinidad y Tobago, en conjunto con Estados Unidos, en aguas cercanas al estado Sucre, calificándolos como “irresponsables” y “amenazantes”. También rechazó la sumisión del Gobierno trinitense ante los EE.UU. “Pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela, que no se deja amenazar por nadie”, afirmó.

Anteriormente este sábado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recordó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha roto con una tradición de colaboración regional al permitir que su territorio sea usado como plataforma para operaciones que ponen en riesgo la paz del Caribe. “No le importa que Estados Unidos pueda bombardear a niños y a personas de forma indiscriminada desde su territorio”, dijo.

En respuesta a estas amenazas, Maduro llama a la población a actuar bajo la bandera de “Paz, paz, paz”. “El plan de cada militante y cada venezolano debe ser prepararse para la defensa, pero bajo la bandera de Paz, paz, paz”, aclaró. “El idioma de los venezolanos es el idioma del amor a la patria”. Y sentenció: “Ellos dicen que lo van a hacer de lunes a jueves… Bueno, el pueblo de Trinidad y Tobago verá. Si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe”.

El presidente reiteró que Venezuela no busca confrontación, pero no permitirá que sus recursos sean saqueados. “Nosotros no nos metemos con nadie en este mundo. Quieren robarse el petróleo. Vamos a dejar que se roben el petróleo de Venezuela. Quieren robarse el gas de Venezuela. ¿Los vamos a dejar?”. Y enfatizó: “Venezuela se respeta. Exigimos respeto para esta patria de honor, de paz y de verdad. Bastante poder tiene este pueblo en las calles”.

“¡Fuera de aquí barcos imperialistas, fuera de aquí amenazas militares! Venezuela se respeta!”, fue la expresión tajante del Líder de la Revolución Bolivariana.

En el mismo orden de ideas, el Jefe de Estado enfatizó que la “ultraderecha sayonista”, pretende entregar a Venezuela a las fuerzas oscuras del mundo, pero que a pesar de ello, en Venezuela se levanta la dignidad de un pueblo que no se doblega ni se rinde ante nada ni nadie.

Por tanto, subrayó que son los venezolanos y venezolanas de a pie, se mantiene unidos, organizados y empoderados en las calles, para construir la mayor garantía de soberanía, paz, derecho al futuro y felicidad de las generaciones en crecimiento.