Alba Ciudad realza el arte del encuentro con un programa especial en celebración del Día Nacional del Teatro 🗓

Este jueves 13 de noviembre a las 3:00 p.m, Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), se une a la celebración del Día Nacional del Teatro con un programa especial cargado de historia, artistas y detalles del Festival de Teatro Venezolano, en su segunda fase, de la mano del director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), Carlos Arroyo.

Texto: Alba Ciudad

Conducido por la periodista Oriana Chirinos, este especial de su Noticiero Cultura al Día contará con actores y directores de agrupaciones teatrales como Jericó Montilla -Teatro Ceres y Circo Nacional de Venezuela-, Marx Cipriani –egresada de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo- y Yendy Vegas -integrante del elenco emergente de la CNT-, quienes conversarán sobre la importancia de las artes escénicas, el trabajo de sus agrupaciones y lo que implica gestionar el arte teatral hoy en día.

Acompañado de música latinoamericana y contemporánea, con saludos de las personalidades más queridas de la escena teatral, también conversarán sobre la historia detrás de la elección del 13 de noviembre como fecha de celebración.

Este evento, también coincide con la inauguración de la segunda fase del Festival de Teatro Venezolano, donde se homenajearán a 25 personalidades del teatro, además de otorgarle al maestro Guillermo Díaz Yuma -Premio Nacional de Cultura, mención Teatro, 2023-2024 y director del Centro de Creación Artística TET- la Orden de Libertadores y Libertadoras de Venezuela en modalidad póstuma.

La cita es este jueves 13 de noviembre, a las 3:00 pm, por nuestro dial 96.3 FM o por el streaming albaciudad.org.

Y, como parte de la celebración, podrán escucharlo toda la semana durante las retransmisiones los siguientes días:

Viernes 14 de noviembre, a las 2:00 pm

Lunes 17 de noviembre, a las 10:00 am

Martes 18 de noviembre, a las 9:00 am

Miércoles 19 de noviembre, a las 2:00 pm

Jueves 20 de noviembre, a las 3:00 pm

Viernes 21 de noviembre, a las 2:00 pm

Sábado 22 de noviembre, a las 2:00 pm

¡Sintoniza este especial y acompáñanos a celebrar el teatro de nuestro país! Sigue los detalles en nuestras redes @radioalbaciudad_ve y por la cuenta Instagram: @festivalteatro_ve.