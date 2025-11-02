2do encuentro de aguinaldos, gaitas y parrandas en la Torre Norte del CSB 🗓

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) invita este jueves 27 de noviembre a las 2 de la tarde a la entrada de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar (“Torres de El Silencio”), en Caracas, donde se realizará el 2do encuentro de aguinaldos, gaitas y parrandas como parte del 5to encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores.

Allí estarán presentes la Agrupación Bus Gaitero (Sittsa), Parranderos del Fondo, Grupo Parapeto y Gaiteros del Metro de Caracas. ¡No faltes!

El jueves 27 de noviembre de 2025
