La Compañía Nacional de Teatro participará en el Festival Internacional de Teatro de Córdoba en Argentina

La Compañía Nacional de Teatro (CNT), entre adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, representará a Venezuela esta semana en el 15° Festival Internacional de Teatro de Córdoba – Mercosur, en Argentina, con la participación de su director Carlos Arroyo en el Encuentro de Profesionales de Teatro y la presentación de la obra “Lírica” de Gustavo Ott.

Texto: Prensa CNT

Arroyo, también director del Festival Internacional de Teatro Progresista, intercambiará experiencias en el FIT de Córdoba-Mercosur este martes 7 de octubre durante todo el día en el Centro Cultural de Córdoba y su intención es lograr el intercambio de propuestas de cooperación, colaboración, articulación, formulación y producción artística entre Venezuela y las otras, ciudades, regiones y países presentes.

El evento adicionalmente contará con ponencias de destacados programadores y referentes internacionales de FITAZ (Bolivia), Fundación Itaú (Brasil), FAER (Rosario), Festival de teatro Gualeguay (Entre Ríos), Zarpar (Rosario), FIT Córdoba Mercosur (Córdoba), Mercado Girart (Córdoba), al Festival Adolescente Vamos que venimos (Córdoba) y a los colectivos teatrales de Córdoba: Red TEMID, Red de Salas y Colectivo de Gestoras de Córdoba con el programa Teatro Itinerante, co-gestionado con la Agencia Córdoba Cultura.

Participarán igualmente los invitados internacionales: Natalia Souza, coordinadora del equipo de curadurías del Instituto Itaú Cultural de Brasil y Micaela Rosado Campos, FITAZ – Festival Internacional de Teatro de La Paz de Bolivia, quienes compartirán experiencias con programadores locales del movimiento teatral argentino.

Obra teatral “Lírica” llega a dejar un mensaje de tolerancia

Venezuela también llega a mostrar su arte teatral con una propuesta innovadora que combina el teatro tradicional con las últimas tendencias tecnológicas y un mensaje contundente de paz y tolerancia, se trata de “Lírica”, del dramaturgo venezolano Gustavo Ott, bajo la dirección de Carlos Arroyo y la actuación de la CNT sede estado Portuguesa, que presentará tres funciones este martes 7 y miércoles 8 de octubre, en la sala del Centro Cultural Independiente María Castaña.

El elenco integrado por Emilger Arroyo, Karla Arroyo y Mercy Mendoza, sumergirá a los espectadores en una propuesta escénica intimista, en forma de domo, para contarles una historia cruda pero hermosa e impactante que dejará más interrogantes que respuestas sobre la violencia y el odio en la sociedad.

La fiesta teatral cordobesa

La edición número 15 del Festival Internacional de Teatro de Córdoba – Mercosur incluye este año a compañías teatrales de Argentina, Latinoamérica y Europa, con producciones de España, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Bolivia, y Venezuela, entre otros países. Adicionalmente estarán los elencos oficiales de la provincia, la Comedia Cordobesa y la Comedia Infanto Juvenil, que compartirán escenario con destacados grupos independientes.

Los asistentes podrán disfrutar de teatro, danza, performances y propuestas interdisciplinarias, para sumar más de 100 funciones distribuidas en 21 espacios de la ciudad de Córdoba y en 20 localidades de la provincia cordobesa de Argentina.

‘Para Venezuela es de vital importancia participar activamente en eventos de proyección internacional que contribuyan a dar a conocer al teatro venezolano, desde sus obras y dramaturgos hasta sus políticas culturales y festivales”, indicó para cerrar Carlos Arroyo.

Para saber más noticias de la CNT puede visitar sus redes sociales en Instagram: @cnteatro_ve y Compañía Nacional de Teatro de Venezuela en Facebook.