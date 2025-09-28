Ministro Ernesto Villegas participó en la XXII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Cultura

El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, participó este sábado en la XXII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Cultura, realizada en Barcelona, España, durante la cual 22 países de la región reafirmaron su compromiso con la cultura como eje y pilar estratégico del desarrollo sostenible, motor de cohesión social y fortalecimiento democrático en la región.



Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Roiner Ross

En su participación, el ministro Villegas presentó la propuesta de construir un instrumento internacional que proteja el Patrimonio Cultural de países víctimas de las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas “sanciones”.

Ernesto Villegas en la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Cultura, España

Villegas denunció que estas medidas “no afectan sólo a un puñado de funcionarios, como el aparato hegemónico comunicacional pretende imponer, sino a todo un pueblo, sus derechos culturales y su patrimonio”. En ese contexto, el Presidente Nicolás Maduro puso en marcha la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, un ambicioso programa destinado a realzar los cantos, bailes, saberes y manifestaciones culturales de raíz tradicional, que ya cuenta con más de 500.000 cultores y creadores inscritos voluntariamente.

Denunció el acecho de Estados Unidos a Venezuela con la presencia de ocho buques militares, un submarino nuclear y 1.200 misiles en el Mar Caribe, además del asesinato de 17 personas que se transportaban en una embarcación pesquera “bajo la excusa de lucha contra el narcotráfico”.

Señaló que, de acuerdo a cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 87% de la droga que ingresa desde Suramérica al territorio estadounidense proviene del océano Pacífico y no del Mar Caribe. “Estados Unidos se empeña en vender a sus nacionales y al mundo una falaz mentira antivenezolana”, afirmó.

En ese sentido, el titular de la Cultura venezolana, recordó la intervención de Colin Powell en la Organización de Naciones Unidas en 2003, y su falsa acusación a Irak sobre la producción de armas químicas de destrucción masiva. “Un millón de muertos después, ese mismo personaje reconoció que era mentira y se disculpó con un simple ‘lo siento’. La invasión costó, además de un millón de muertos, daños irreversibles al Patrimonio Cultural de Irak y a la humanidad”, expresó.

Villegas mencionó que “nada de esto hubiera sido posible sin el concurso de una colosal maquinaria comunicacional que creó las condiciones para ello y que ahora se ha puesto en marcha para estigmatizar a Venezuela”. “Esa maquinaria incluye la xenofobia y persecución simbólica y física de los venezolanos y venezolanas como si se tratara de criminales sin condición humana”, denunció.

Informó que Venezuela reconoce a los pescadores y pescadoras como Portadores Patrimoniales Culturales de la nación, destacando su vinculación a los saberes ancestrales, la elaboración artesanal de sus redes, sus cantos y poesías.

Invitó a la UNESCO a promover un nuevo informe MacBride, para de esta manera responder a la necesidad de un nuevo orden informativo mundial. “Los expertos de aquel entonces desnudaron el enorme poder de las corporaciones mediáticas en la formación de sentido, opinión pública, gustos y comportamientos sociales”, comentó Villegas; también se refirió a la necesidad de actualizar dicho instrumento en el contexto de la era digital y la inteligencia artificial.

El ministro venezolano expresó su deseo que la Conferencia Iberoamericana impulse “una cultura de paz y verdaderamente humana que gane la batalla a la anticultura antihumana de la violencia y el despojo”.

La XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Cultura fue encabezada por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y contó con la presencia de ministros de Cultura de diversos países tales como: Portugal, Paraguay, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Chile, El Salvador, Uruguay, Perú, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Panamá, México y Brasil.

También participaron organizaciones como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El evento fue propicio para que los países participantes expresaran sus posturas sobre la cultura como derecho humano fundamental, la salvaguardia del patrimonio cultural, la defensa de la diversidad, la transformación digital con enfoque humano y el impulso de la economía cultural como fuente de desarrollo sostenible.

Publicamos a continuación el discurso del ministro en el evento.