Este viernes cierra el registro para participar en las 1ras jornadas estadales del Festival de Teatro Venezolano

Este viernes 22 de agosto culmina el registro para las “1ras Jornadas Estadales de Teatro Venezolano: Cartografía Teatral 2025”. Estos encuentros, que se llevarán a cabo el próximo jueves 28 de agosto en todos los estados del país, buscan ser un espacio propicio para el debate sobre la realidad de las artes escénicas en cada región.

Las jornadas se centrarán en cinco ejes temáticos fundamentales: organización teatral, toparquía teatral (formación), historia local y Red de Espectadores, espacios escénicos, cartografía de festivales, economía teatral, comunicación y salud.

Los interesados en participar en esta iniciativa pueden registrarse en línea a través del enlace: https://forms.gle/FzpYZpjt1hayucFn6 y comunicarse mediante el correo electrónico jornadasteatrovenezolano@gmail.com. También se puede obtener información en las redes sociales del Festival de Teatro Venezolano, a través de la cuenta Instagram: @festivalteatro_ve y TikTok: @festivalteatro_ve .

