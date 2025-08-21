Este fin de semana resonarán las cuerdas en la Casona Cultural Aquiles Nazoa 🗓

Este 23 y 24 de agosto, la Casona Cultural Aquiles Nazoa ofrecerá un concierto y una función de títeres para todas las edades, reafirmando su compromiso con la promoción del arte y la cultura nacional.

Texto: Prensa MPPC

El sábado 23, a las 3:30 p.m., se llevará a cabo el concierto “Preámbulo de hallazgos”. La presentación tendrá como protagonistas a la mandolina y la bandolina, ejecutadas por el músico Emmanuel Araque, quien estará acompañado por Héctor Medina en el cuatro, Bernardo Ruiz en el bajo y Rolando Canónico en la percusión. Juntos, fusionarán géneros para celebrar las raíces culturales venezolanas.

El domingo 24, a las 10:30 a.m., la agrupación Triteatro presentará “La magia del teatro de títeres”. Esta función ofrecerá una narrativa llena de fantasía y enseñanzas.

La Casona Cultural Aquiles Nazoa es un pilar fundamental para la difusión cultural, ofreciendo una plataforma donde el público puede apreciar lo mejor del talento venezolano y disfrutar del arte nacional.

Del sábado 23 al domingo 24 de agosto de 2025
