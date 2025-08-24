Registro para 1ras Jornadas Estadales de Teatro Venezolano se extiende hasta el 25 de agosto  🗓

Foto referencial / MPPC

El Festival de Teatro Venezolano 2025 anunció la prórroga del registro para las “1ras Jornadas Estadales de Teatro Venezolano: Cartografía Teatral”, hasta este lunes 25 de agosto. Esta iniciativa reunirá a creadores y creadores de las artes escénicas en todos los estados del país para trazar un mapa de la realidad artística y productiva del sector.

Los encuentros, que se llevarán a cabo el próximo jueves 28 de agosto, se centrarán en cinco ejes temáticos fundamentales: organización teatral, toparquía teatral (formación), historia local y Red de Espectadores, espacios escénicos, cartografía de festivales, economía teatral, comunicación y salud.

La invitación se extiende a actores, directores, dramaturgos, técnicos, docentes, agrupaciones teatrales, creativos del teatro, gerentes de espacios teatrales, entre otras personas ligadas al mundo de las tablas venezolanas.

El registro puede realizarse a través del enlace https://forms.gle/cXkhMCCFeixfzWZ88. Además, los interesados en participar pueden comunicarse a través del correo electrónico jornadasteatrovenezolano@gmail.com. También se puede obtener información en las redes sociales del Festival de Teatro Venezolano, a través de la cuenta en Instagram: @festivalteatro_ve.

Del domingo 24 al lunes 25 de agosto de 2025
