Presidente Maduro califica de éxito total la primera jornada de alistamiento

Miles de personas asistieron este sábado a varios puntos establecidos en Caracas y decenas de ciudades del país, en la Gran Jornada de Alistamiento y Llamado a las Filas de la Milicia Bolivariana, que también continuará este domingo. La jornada fue convocada por el Presidente Nicolás Maduro en respuesta a varias amenazas y acciones del gobierno estadounidense, entre ellas el aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por su captura tras acusarlo de dirigir el llamado “Cartel de los Soles” y el enviar varios buques militares al mar Caribe cercano a Venezuela, supuestamente para combatir el narcotráfico.

Texto: Alba Ciudad y Telesur

El siguiente video de Venezolana de Televisión muestra parte de la cobertura de los alistamientos en varios puntos del país.

Miles de venezolanos se alistan para defender su Patria: Cobertura de VTV

En la tarde este sábado 23 de agosto, el presidente Maduro calificó de “hermosa” y “exitosa” la masiva movilización del pueblo en las plazas de todo el país.

En un mensaje compartido a toda la nación vía telefónica, el presidente aseguró que “tanto la fuerza territorial como cuerpos combatientes, reservistas y de ciudadanos y ciudadanas que junto a su familia, junto a sus comunidades, dan el paso al frente para integrarse al sistema defensivo nacional que el país ha construido durante estos años, son los que garantizan la integridad territorial”.

Maduro resaltó la masiva participación ciudadana en el inicio de la jornada de alistamiento para la Milicia Nacional Bolivariana, destacando el fervor patriótico y el compromiso con la defensa de la nación. “Hemos visto una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo y amor por Venezuela” afirmó Maduro, refiriéndose a la respuesta del pueblo venezolano ante los arrogantes despliegues de las tropas norteamericanas en la región.

Maduro hizo hincapié en que la defensa de la patria es un acto de amor y un deber ciudadano. Informó que la jornada de reorganización dinámica de las fuerzas populares, militares y policiales del sistema defensivo también continuará el domingo, igualmente en las plazas Bolívar de todos los municipios del país.

Maduro sobre alistamiento para defender al país, 23 de agosto de 2025

Estas movilizaciones del pueblo bolivariano responden a sus deseos de mantener un país en paz y sin confrontaciones violentas que pongan en peligro la Zona de Paz declarada en América Latina y el Caribe desde el año 2014.

Muchos asistentes rechazan además las campañas de desinformación que pretenden vincular a las autoridades del Gobierno venezolano con el narcotráfico para justificar un nuevo capítulo de agresión armada, en lo que representa una nueva escalada de guerra psicológica desatada por Donald Trump.