Maduro denuncia amenaza nuclear y agradece solidaridad internacional

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este miércoles el despliegue de un submarino nuclear estadounidense cerca de las costas del país, calificándolo como una amenaza sin precedentes en la región. Desde el Palacio de Miraflores, donde el jefe de la diplomacia venezolana estaba recibiendo las credenciales de embajadores de varios países, el mandatario destacó la “impactante solidaridad mundial” que ha recibido Venezuela en respuesta a esta situación.

Texto: CiudadCCS

Maduro rechazó el despliegue, señalando que viola el Tratado de Tlatelolco, el cual prohíbe la fabricación, movilización y uso de armas nucleares en toda América Latina y el Caribe. “Nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear”, afirmó.

Presidente Nicolás Maduro da declaraciones tras recibir nuevos embajadores en Miraflores

El jefe de Estado subrayó que, a pesar de las amenazas, el país no se detendrá y continuará avanzando en los ámbitos económico y social. “A Venezuela no la va a parar nadie. Nosotros lo que vamos es para adelante”, ratificó.

Finalmente, Maduro mencionó la admiración de los nuevos embajadores de la República de Belarús, el Reino de Camboya, la República de Costa de Marfil, la República de Hungría y la República de Azerbaiyán por la situación del país de calma y paz, destacando que, a pesar de los reportes de zozobra internacionales, los venezolanos se encuentran “tranquilos, trabajando, estudiando, viviendo, produciendo”.