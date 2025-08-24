El cine venezolano pierde al destacado cineasta e historiador Luis Alberto Lamata

Este domingo se conoció el fallecimiento de Luis Alberto Lamata, historiador, guionista, director y productor de televisión y cine venezolano. “Venezuela ha perdido un gigante”, escribió el ministro venezolano de Cultura, Ernesto Villegas, en sus redes sociales. Lamata “falleció este domingo en Caracas a los 65 años de edad, informó Lisett Torres Olmos, Directora de Proyectos estratégicos de la Fundación Villa del Cine, quien fuera su más reciente asistente de dirección”.

Luis Alberto Lamata nació en Caracas el 13 de diciembre de 1959. Estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Desde 1982 se dedica a trabajar en cine y en televisión dirigiendo más de 50 telenovelas, entre ellas, y solo por nombrar algunas: “Cristal”, “Topacio”, “Señora”, “Las dos dianas”, “La vida entera”, “La Hija del jardinero”, “Soledad”, “A puro corazón”. Alternó su trabajo en el cine como asistente de dirección en Profesión vivir (1985) de Carlos Rebolledo y como asesor de Carlos Azpurúa en el documental Amazonas, el negocio de este mundo (1986).

En 1991 estrenó su primer largometraje, “Jericó”, ambientada en la cristianización de Venezuela en el XVI. Representó a Venezuela en los Premios Óscar a la mejor película de habla no inglesa, fue nominada a los Premios Goya a la mejor película extranjera de habla hispana y premiada en el Festival de Biarritz. En 1996 dirigió el drama bélico “Desnudo con naranjas”, exhibida en el Festival de Cine de Sundance.

También dirigió “Salserín, la primera vez”, “Miranda regresa”, “El enemigo”, “Taita Boves”, “Azú, alma de princesa”, “Bolívar, el hombre de las dificultades” y “Parque Central”.

Sus más recientes proyectos fueron la serie “Carabobo, caminos de libertad”, y “Chávez, el aranero” con la Villa del Cine.

Recibió premios en La Habana, Biarritz, Cartagena, Sochi y Trieste, entre otros, y participado en los Festivales de Cine de Berlin, San Sebastián, Sundance y Montreal. En Venezuela fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura, mención cine, siendo este premio el reconocimiento más importante a la trayectoria artística de los creadores venezolanos. También fue merecedor de numerosos premios en los Festivales de Mérida, Margarita, Oriente y el Internacional de Caracas.

Con más de cincuenta títulos en televisión, escribió y dirigió miniseries, largometrajes y telenovelas en su país, así como en México y Perú.

Creó la página web www.peliculasluisalbertolamata.com, poniendo al alcance del mundo su filmografía.

“Solo nos queda despedir con infinitos aplausos al hombre digno y valeroso, al director respetuoso y riguroso, al amigo entrañable y solidario, al hermano, tío y padre amoroso y comprometido, y al venezolano ejemplar e ilustre”, señaló el ministro.

Luis Alberto Lamata da discurso en Asamblea Nacional el 5 de Julio de 2022, Día de la Independencia

Villegas también compartió un enlace a un video de YouTube de un discurso de Lamata como orador de orden en la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2022. En su discurso, Lamata habló sobre la importancia del cine en la preservación de la identidad y la memoria de Venezuela, destacando el papel de la producción cinematográfica nacional.