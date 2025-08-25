Jornada Nacional de Alistamiento continuará el 29 y 30 de agosto

La Jornada Nacional de Alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, continuará este viernes 29 y sábado 30 de agosto, anunció el jefe de Estado Nicolás Maduro, a través de un mensaje compartido en redes digitales. En el mensaje, el mandatario nacional celebró la jornada histórica llevada a cabo los días 23 y 24 de agosto, resaltando que se trata del primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional.

Texto: Diario Vea

«El pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca. ¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!», expresó.

El presidente Maduro acompañó el texto con un mensaje de voz, en el que exaltó que el pueblo venezolano, «como manda nuestra historia libertaria, la Constitución y las leyes de la República, acudió masivamente a alistarse para defender de manera protagónica la paz y la soberanía nacional».

Añadió que el mundo quedó admirado por la demostración de patriotismo de los hombres y mujeres de todas las edades que respondieron al llamado para defender su tierra, su familia y su patria.

El jefe de Estado también envió un mensaje de unidad al pueblo. «Compatriotas, hoy debemos estar más unidos que nunca, con el espíritu inmortal que corre por nuestras venas, por nuestra mente, nuestra alma, de los libertadores y libertadoras de América», señaló.

La actividad se enmarca en el Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, una iniciativa anunciada por el presidente Maduro el pasado jueves 21 de agosto, y tiene por finalidad movilizar a milicianos, reservistas y ciudadanos, en puntos ubicados en cuarteles militares, plazas públicas y bases populares de defensa integral del país.

La convocatoria refuerza la unión cívico-militar-policial como doctrina de seguridad y defensa de la nación, que forma parte de los pilares del socialismo del siglo XXI, precisa nota de Prensa Presidencial.

La Jornada Nacional de Alistamiento obedece a las recientes amenazas proferidas por Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló: » La planta insolente de EEUU se atreve a amenazar a nuestra Patria. Nuestra respuesta como pueblo unido será firme, de alta conciencia patria y orgullo de nuestra dignidad histórica».