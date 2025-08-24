Realizaron concierto “Canto de lealtad: leales sin precio” en la Plaza Bolívar (+Fotos)

Este sábado 23 de agosto, el compromiso patrio se hizo presente en la plaza Bolívar de Caracas con el concierto “Canto de lealtad: leales sin precio”, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC). El evento reunió a diversos artistas nacionales en un repertorio dedicado a la defensa de la nación, coincidiendo con la jornada de alistamiento voluntario para la Milicia Bolivariana.

En la jornada musical se dieron cita cantantes y agrupaciones de la canción necesaria: el Semillero de Alí Primera, Grupo Ahora es Ahora, Daysi Gutiérrez, Oriana Ramírez, Dame pa’ matala, Grupo Experimental Nuestra América, Curiara, Los Guaraguao, Gerardo Valentín y su Agrupación Llanera, Cecilia Todd, José Garcés, Lloviznando Cantos y Sueños repetidos.

Además, este encuentro de solidaridad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien llamó a la unidad nacional. “Puede haber críticas, matices y diversidad en distintos ámbitos de nuestro país, pero en este momento cualquier matiz debe quedar de lado y confluir todas y todos en una sola postura de defensa de la patria”, indicó.

Expresó que Venezuela está viviendo la continuidad de la pugna entre Bolívar y Monroe. “Monroe muta, adquiere distintos rostros y pretextos para intentar doblegar a Bolívar, pero Bolívar no se deja. Bolívar tiene el rostro hermoso de este pueblo”, dijo.

La máxima autoridad de la cultura venezolana señaló que esta convocatoria invita al pueblo a alistarse con todas las armas, entre ellas la cultura para la defensa de la identidad del país. “Los mismos que están centrando sus ataques en el presidente Nicolás Maduro son los que pretenden establecer en el mundo una uniformidad cultural alrededor de su proyecto hegemónico. Son los enemigos de la diversidad cultural, los que quisieran convertir el arte que simple mercancía. Por eso, en los artistas, cultores y creadores encuentra un eco muy especial este llamado”, expresó.

Villegas indicó a los cantantes que participaron en la actividad. “Que su canto no se extinga, que su canto siga liberando conciencias, abriendo puertas, liberando cadenas y defendiendo a esa hermosa patria llamada Venezuela”,

El concierto culminó con la presentación del grupo Los Guaraguao, quienes reafirmaron su postura contra el imperialismo norteamericano. Eduardo Martínez, integrante del conjunto musical, afirmó que el comandante Chávez sembró en el pueblo de Venezuela la semilla del honor y la justicia. “Seguiremos cantando por la patria, por la vida y por el amor de nuestro pueblo”, aseguró.