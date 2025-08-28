Fallece el reconocido director de teatro Guillermo José “Yuma” Díaz Mejías

“En víspera de inaugurarse el Festival de Teatro Venezolano 2025, una triste noticia embarga a las artes escénicas venezolanas: partió a la eternidad Guillermo José “Yuma” Díaz Mejías, reconocido director de teatro, dramaturgo y formador”. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC) Ernesto Villegas, a través de su cuenta de Telegram, este miércoles 27 de agosto.

Texto: Prensa MPPC (Dayana Martínez)

Villegas, resaltó la faceta de “Yuma” como maestro de varias generaciones, quien sembró en actores, actrices y estudiantes un profundo amor por la escena. “Su legado trasciende los escenarios y permanecerá en la formación de quienes tuvieron la fortuna de aprender bajo su guía, “, expresó.

En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y de toda la comunidad artística de Venezuela, la máxima autoridad de la Cultura, extendió las más sentidas condolencias a los familiares, amigos, colegas y discípulos de “Yuma”. “El vacío que deja su partida es inmenso”, afirmó, “pero su obra y su presencia seguirán iluminando nuestros escenarios y nuestra memoria artística”.

Asimismo, destacó que “Yuma” se convirtió en referente indispensable de la dramaturgia contemporánea en Venezuela. Su trabajo se caracterizó por la audacia creativa, la reflexión crítica y la convicción de que el teatro es un espacio de encuentro, transformación y memoria colectiva.

Guillermo “Yuma” Díaz Mejías, nacido en 1949, dedicó su vida de manera intensa y apasionada al arte escénico. Fue una figura fundamental del Teatro Experimental de TET, donde desarrolló una labor pionera en la exploración de nuevas estéticas y lenguajes teatrales. Su trabajo no solo se destacó por su audacia creativa y su reflexión crítica, sino también por su profunda convicción de que el teatro es un espacio de encuentro, transformación y memoria colectiva.

En reconocimiento a su invaluable trayectoria, “Yuma” fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura, mención Teatro, en el período 2023-2024.