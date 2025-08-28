Cine Chino llega a Caracas con variada programación 🗓

La Semana del Cine Chino 2025 “Retrospectiva y Perspectivas” inició este miércoles 27 de agosto en una reconocida sala de cine en Caracas, con la proyección de la película Cliff Walkers. El evento, que se extenderá hasta el 31 de agosto, se realiza en conmemoración del 80° aniversario de la victoria de la Guerra de la Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

La emotiva ceremonia contó con la participación del vicepresidente de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, quien comentó que el cine fue la literatura del siglo XX y ha funcionado como herramienta para reconstruir la memoria de los pueblos. “Es justicia recibir hoy la mirada de la guerra contra el nazifascismo desde una perspectiva diferente, útil y necesaria para entender lo que sucedió hace 80 años”, dijo.

Asimismo, reflexionó sobre el futuro de la humanidad ante el resurgimiento del fascismo en la actualidad y su expresión en escenarios como la guerra de exterminio contra el pueblo palestino. “¿Qué será de la humanidad si la barbarie retorna? La respuesta tiene que ser desde la humanidad, desde la experiencia de lo vivido y de la madurez que debemos tener como especie, toda vez que comprendemos que la guerra no puede ser la solución”, aseveró.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que la Semana del Cine Chino ofrece al público venezolano la oportunidad de acercarse a perspectivas cinematográficas distintas a la narrativa audiovisal dominante en la industria cultural.

“El mundo del cine es más grande que Hollywood (…) Celebramos esta Semana del Cine Chino con profundo orgullo venezolano por la capacidad que tiene el pueblo de Venezuela de dialogar con todas las culturas del mundo sin renunciar a la propia”, indicó.

Asimismo, resaltó la victoria del pueblo chino sobre el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y rechazó el actual acecho imperial sobre Venezuela. “Así como el pueblo chino venció, y con el la humanidad, el pueblo de Venezuela también vencerá”, afirmó.

Villegas recordó la adhesión de Venezuela a la Alianza de Festivales de Cine “La Franja y la Ruta”, un espacio que promueve la convergencia de distintas visiones cinematográficas a nivel internacional.

En ese sentido, el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, argumentó que el cine es un lenguaje artístico universal que trasciende fronteras. Indicó que los films a proyectarse en los próximos días mostrarán a una China diversa, multidimensional, real y dinámica. “Está Semana del Cine acercará más los corazones del pueblo de China y Venezuela, y dará impulso a la cooperación entre ambos países especialmente en materia cultural”, afirmó.

Hu subrayó la necesidad de descolonizar y diversificar la industria del cine, afirmando que con la pluralidad y la inclusión “podrá la chispa de la diversidad de nuestra civilización humana arder eternamente”. Además, el embajador honró la memoria de los 35 millones de víctimas de la Guerra Antifascista Mundial.

Con entrada libre, la Semana del Cine Chino 2025 presentará una variada selección de films contemporáneos:

The Wandering Earth II (La Tierra Errante II)

Born to fly (Nacido para volar)

Yolo (solo se vive una vez)

Home Coming (Regreso a Casa)

My country, My parents (Mi país, mis padres)

I am what I am 2 (Soy lo que soy 2)

Lost in the stars (Perdido entre las estrellas)

Cliff Walkers (Caminantes del acantilado)

