Micros radiales sobre Software Libre (+Escucha y descarga)

Entre los años 2010 y 2014 se emitió el programa radial “Cópiate esta radio”, conducido por Coromoto Jaraba, Damián Fossi y Luigino Bracci. El programa, transmitido en Alba Ciudad 96.3 FM, radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Caracas, Venezuela, estuvo dedicado al software libre, las tecnologías libres y luchas relacionadas, bajo el enfoque de la revolución bolivariana en Venezuela. En el programa se crearon numerosos micros radiales sobre el tema, que compartimos en esta nota.

Guiones, grabación y montaje: Luigino Bracci Roa

Luigino Bracci Roa Voces: Luis Gáscuez “Layo”, Christian Aguilar, Kenny Castillo, José Gregorio Sánchez, Mauka Hernández, Gustavo Villapol, Julio César Valor, Nadesjka Landaeta, Randolph Borges y Enza García, entre otras personas.

Micro radial “Viaje a las estrellas, la generación del blim blim”

Micro “La hallaca y el software libre”

Micro: La lavadora y la obsolescencia programada

Micro “Toy Story” sobre las películas infantiles y el consumismo

Micro “Una película pirata” sobre el uso de algunas películas de Hollywood como propaganda bélica (Caso: Transformers)

Micro sobre las piñatas y los derechos de autor

Micro sobre el entonces Presidente Hugo Chávez y el Software Libre (2011)

Micro con los Presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Luis Inacio Lula Da Silva sobre el Software Libre (2011)

Micro sobre las patentes y las medicinas