Evalúan avances del Gran Conuco Patria Grande del Sur en Bolívar

 • 0 Comentarios

Con el propósito de fortalecer la soberanía agroalimentaria y dinamizar la producción nacional, el Comunero y ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, sostuvo una reunión de trabajo con la Brigada del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, vocerías de la Unión Comunera y del Centro de Estudios Agrarios de Argentina, a fin de evaluar los avances del Gran Conuco Patria Grande del Sur, el cual se está llevando a cabo en el municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar.

Texto: Prensa Mincomunas

Jarvaz Ruíz, integrante de la Brigada Patria Grande del Sur, informó que el Gran Conuco dio inicio al Plan de Siembra de Leguminosas, enmarcado en el ciclo norte-verano. “Vamos a sembrar también una buena cantidad de hectáreas de maíz. Ya tenemos operativo el Campamento Zamora 1, donde funciona nuestro primer conuco agroecológico que lo encabeza el profesor Alberto Aguilar del sector Villanueva del estado Lara”, expresó el brigadista.

Laureano Sosa, veterinario con amplia experiencia en ganadería y coordinador técnico del Gran Conuco Patria Grande del Sur, precisó que el desarrollo productivo se orientará hacia un sistema agroecológico, tanto en la cría de ganado como en el área agrícola. En el ámbito ganadero, el manejo de potreros y el control nutricional de los animales se realizará sin uso de químicos que puedan afectar la calidad de la carne ni la biodiversidad del suelo. Mientras que, en el área agrícola, inicialmente se reducirá el uso de productos tóxicos a menos de la mitad de lo que se emplea en un esquema convencional, con la meta de avanzar progresivamente hacia un manejo 100% agroecológico.

Temas:

Publicado por Luigino Bracci

Realizan taller preparatorio para el Encuentro Comunal Nacional de Productores de Bioinsumos

agosto 21, 2025

(AUDIO) Acto con la juventud del municipio Zamora, estado Aragua, con los proyectos para la Consulta del 27 de julio

julio 18, 2025

Ministro Villegas: El movimiento cultural está preparado para la consulta popular

junio 17, 2025

Inaugurada Universidad Nacional de las Comunas en Carabobo

mayo 24, 2025

Gran Toma Escolar con los Consejos Comunales en la Blblioteca Mamá Rosa

mayo 7, 2025

Presidente Maduro destacó la participación del pueblo venezolano en la segunda Consulta Popular de 2025

abril 27, 2025

CNE anuncia el cumplimiento del cronograma electoral en un 62%

abril 21, 2025

Comuna de Guaimacuto demostró su potencial en la construcción del socialismo

abril 9, 2025

90% de los circuitos comunales han registrado gran parte de sus proyectos en el sistema de consulta popular

marzo 26, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios