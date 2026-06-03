“Nací para los Tambores”: Un grito de tradición dedicado a San Juan retumba en la Casa del Artista 🗓

El productor Enrique “Kike” Torres presenta un espectáculo inédito que reunirá a más de 100 artistas en escena para honrar a San Juan Bautista, prometiendo una experiencia que conecta lo sagrado con las raíces afrovenezolanas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Puedes escuchar la entrevista aquí:

La Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista se prepara para vibrar al ritmo de la tambora, la fulía y el corazón de más de cien intérpretes. Este domingo 7 de junio a las 11:00 de la mañana, el espacio cultural caraqueño será el escenario del estreno mundial de “Nací para los Tambores”, una obra musical concebida como un homenaje a San Juan Bautista, en el marco de la proximidad de su nacimiento, celebrado cada 24 de junio.

Así lo dio a conocer su creador, el productor y director artístico Enrique “Kike” Torres, durante una entrevista exclusiva en el noticiero Cultura Al Dia, trasmitido por Alba Ciudad 96.3 FM con la periodista Angie Vélez.

Con una energía que desbordaba pasión, Torres detalló los pormenores de una producción que no solo promete ser un despliegue técnico, sino una declaración de principios sobre la identidad venezolana.

“Esto es un estreno. Nací para los Tambores es un homenaje que le estamos haciendo a San Juan Bautista”, explicó el director, quien estuvo acompañado en el estudio por un equipo que refleja la magnitud del proyecto: “Es un compendio artístico entre bailadores, percusionistas y cantantes, junto a los niños del Colegio El Placer. Serán cien artistas en escena bajo la historia de todos unidos a San Juan”.

El origen de un nombre con alma

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando se le preguntó a Kike Torres sobre el origen del nombre del espectáculo. Lejos de ser una elección aleatoria, “Nací para los Tambores” es la materialización de una frase que ha sido su carta de presentación durante décadas.

“Si algo me ha definido es la pasión con la que realizo mis creaciones”, confesó Torres. Aunque su piel no tenga el tono canela característico de Barlovento —pues es oriundo de Carora, estado Lara—, su conexión con el golpe del tambor es ancestral: “Vengo de Carora, donde bailamos a San Antonio, el Tamunangue. Durante toda mi vida me ha apasionado el tambor, el tambor a San Juan”.

Torres relató que durante sus años de formación en la danza —siendo parte de la Compañía Nacional de Danza y del elenco de Vasallos de Venezuela— solía decir a sus compañeros entre bromas que él había “nacido para los tambores”. La broma se convirtió en una profecía cuando, al sentarse a escribir el guion de esta obra, un compañero de mesa de trabajo le sugirió: “¿Por qué no, ‘Nací para los Tambores’?”. Y así quedó sellado el destino del show.

Un elenco de lujo dirigido por grandes maestros

La magnitud de la propuesta no solo reside en el número de artistas, sino en la calidad de los nombres que conforman el reparto. “Nací para los Tambores” cuenta con figuras estelares de la música popular venezolana, entre ellas Betsayda Machado, Elena Gil, Lilian Frías, Marlene Muñoz y Peggy Delgado.

La dirección musical y la percusión están en manos del maestro Jesús Paiva, quien, según cuenta Torres, al leer el guion respondió con la misma pasión que define al proyecto: “Yo quiero hacer esto, cuenta conmigo”. La misma reacción tuvo la reconocida cantante Betsaida Machado: “Le leo la historia y me dice: ‘Kike, esto es hermoso, yo quiero estar ahí’”.

Esta confluencia de talentos ha hecho que el proyecto crezca de manera orgánica, atrayendo a más aliados y artistas que se han sumado “desde el corazón”, como destacó el productor. Recientemente, la agrupación San Juan USA, liderada por la artista Grace Salamanca, se unió como patrocinadora, al igual que el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)

Betsayda Machado: La voz de Barlovento como pilar

La inclusión de Betsayda Machado no solo eleva el nivel vocal del espectáculo, sino que lo ancla en una tradición profunda. Originaria de El Clavo, en Barlovento, Machado es considerada por la crítica internacional como “La voz de Venezuela” .

Su carrera, que despegó en los talleres de la Fundación Bigott y su posterior paso por Vasallos del Sol, la ha consolidado como la máxima exponente de los ritmos afrovenezolanos en el mundo. Su agrupación, La Parranda El Clavo, fue incluida por el diario The New York Times en la lista de los mejores discos de 2017 con el álbum Loé Loá. La presencia de Machado en “Nací para los Tambores” es un sello de autenticidad y garantía de que las raíces de Barlovento estarán presentes en su máxima expresión.

Un viaje escénico por la geografía sagrada de Venezuela

La audiencia no solo escuchará tambores; será testigo de un viaje audiovisual. Kike Torres reveló que la escenografía incluirá un ciclorama con imágenes imponentes de la naturaleza venezolana: Canaima, el Salto Ángel y la Gran Sabana.

La narrativa de la obra es tan ambiciosa como su elenco. “La historia parte desde la creación, desde nuestra conquista, de cómo llega Juan Bautista a nuestro país”, explicó Torres. El montaje inicia con un personaje indígena mostrando la grandeza del territorio, hasta encontrarse con San Juan Bautista, personificado por un niño de 12 años.

A partir de ese encuentro, la trama lleva al santo en un recorrido por las costas venezolanas —Barlovento, Aragua, La Guaira— que fueron declaradas Patrimonio Cultural, mostrando cómo se celebra su nacimiento en cada rincón. “Dentro de esa historia sucede algo que los asistentes deben ver el domingo 7 de junio, porque el final es muy conmovedor”, adelantó el director, invitando a vivir la experiencia en carne propia.

Un proyecto educativo con proyección nacional

Más allá de la función del 7 de junio, Torres tiene claro que este es solo el comienzo de una transformación personal y artística. “Nací para los Tambores marca el inicio de una transformación en mí para seguir creando. Antes creaba desde el miedo; hoy lo hago desde el corazón”, afirmó.

El objetivo principal es educativo: enseñar a los niños a amar nuestras tradiciones. Por ello, el productor ya planea llevar el espectáculo a otros escenarios del país. “Queremos pasear por nuestro país, llevarlo a otros escenarios. Ojalá sea el Teatro Teresa Carreño, la Ópera de Maracay, el Teatro Juárez de Barquisimeto, en Maracaibo”, listó ilusionado.

De hecho, Torres ya trabaja en su próximo proyecto, titulado “Un Canto de Fe”, un homenaje a la Virgen María que seguirá la misma línea de exaltación de las tradiciones.

La Sala Juana Sujo: Un escenario con historia

El evento se realizará en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista . Este espacio, con capacidad para más de 400 personas, ha sido el epicentro de la vanguardia cultural venezolana y sede oficial de la Compañía Nacional de Danza . Ha sido testigo de innumerables producciones y, gracias a gestiones recientes, ha sido rescatado para seguir siendo “un espacio propicio para los artistas y cultores” .

Boletos y detalles de producción

Los interesados en presenciar este estreno mundial deben estar atentos a las coordenadas. La cita es el domingo 7 de junio a las 11:00 a.m. en la Casa del Artista (Sala Juana Sujo) , ubicada en Caracas.

“Hay que financiar el espacio, hay que contribuir a la Casa del Artista”, señaló Torres al informar que la entrada tiene un costo de 10 dólares. Las entradas están disponibles a través de los números de teléfono: 0412 963-5779

Kike Torres agradeció el apoyo del gerente de la Casa del Artista, José Medina, y extendió la invitación a todo el público: “Van a poder disfrutar de un espectáculo musical donde incluimos actores, cantantes y bailarines de la cultura popular en Venezuela. Los esperamos”.

Con el repique de los tambores anunciando la llegada de San Juan, la capital se viste de fiesta para recordar que, en Venezuela, la tradición se defiende bailando y cantando. No se lo pierdan.