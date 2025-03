Maduro: Plan Vuelta a la Patria fue afectado tras revocatoria de licencia a Chevron

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de dañar las comunicaciones entre ambos países y los vuelos de repatriación de connacionales desde esa nación, tras la decisión, que se conoció el 04 de marzo, de revocar la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en el país suramericano.

Texto: Últimas Noticias

“Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaba las comunicaciones que habían abierto porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente solo por ser migrante, ser migrante no es un delito”, expresó este sábado 08 de marzo, rodeado de mujeres del Poder Popular e integrantes de la Revolución Bolivariana.

Maduro dice que Plan Vuelta a la Patria quedó suspendido al dañar EEUU los canales de comunicación

Desde el Paseo Los Próceres, Caracas, donde este sábado acompañó la concentración de miles de venezolanas que participaron en la Gran Marcha por el Día Internacional de la Mujer, destacó que con la medida del Gobierno de Donald Trump de sancionar a Chevron “metieron un tremendo ruido, sin explicación, de manera inexplicable” a las comunicaciones entre ambos países.

Resaltó que el Gobierno nacional estaba preparado para una acción como esta de EEUU. “Ustedes saben que estamos preparados para eso y para muchísimo más”, comentó a los presentes, al tiempo que destacó que conocen como actúa el imperialismo.

Dio a conocer que la medida estadoundense “afectó los viajes que teníamos ya programados con nuestros aviones para traernos a nuestros hermanos migrantes y darle un abrazo amoroso cuando lleguen a su tierra”, como se hizo cuando retornaron los cientos de connacionales en tres (3) vuelos anteriores, en referencia a dos de ellos que llegaron el 10 de febrero desde El Paso, Texas con 190 migrantes, y el tercero que tuvo lugar 10 días después desde Honduras. En este último llegaron 176 hombres que habían sido trasladados por el gobierno de Donald Trump, a la base naval de Guantánamo.

“Ellos le crearon ruido a ese tema, es triste y es lamentable que se dé estos temas de persecución contra seres humanos que lo único que hicieron fue irse a buscar un futuro mejor en lo económico producto de las sanciones” que el imperialismo lanzó contra Venezuela.

Previamente exhortó que “debe cesar en Estados Unidos la persecución contra los migrantes, porque los migrantes tienen dignidad, tienen familia, y merecen respeto humano, debe respetarse los derechos humanos de los migrantes”.

Maduro destacó que al sancionar a la empresa estadounidense, Chevron, EEUU se dio «un tiro en el pie». Recordó que esa compañía tiene 100 años trabajando en el país. Agregó que si fuera por él, por el Gobierno que lidera y el pueblo, esa transnacional seguiría en el país otro siglo más. “No tenemos problemas, si nos llevamos bien”. Resaltó que el que quiera venir a trabajar a Venezuela en el marco de las leyes del país, de la Constitución, con acuerdos gana-ganar, es bienvenido.

Hay que impedir que el imperialismo le haga daño a Venezuela

“No podemos dejar que el imperialismo le vuelva a hacer daño a Venezuela. Venezuela tiene que seguir en paz, paz, paz, estabilidad, crecimiento, recuperación”, expresó de manera contundente.

Denunció que han creado una campaña para decir que «nosotros somos antiestadounidense, nosotros no somos antiestadounidense, nosotros somos antiimperialista, anticolonialista, independentista, bolivarianos, es lo que somos. No somos esclavos de nadie, no reconocemos amo a nadie. Ni queremos ser colonia ni esclavos de nadie, ni hoy ni más nunca jamás”.

Lamentó que las autoridades estadounidense se dejan llevar «por el odio, por la venganza y por el deseo de hacerle daños a Venezuela».

En ese sentido dejó muy claro, que los que quieran hacerle daño al país, como la «sayona, fascista, criminal», en referencia a María Corina Machado, y quienes la escuchan en el norte, «están pelados. A Venezuela no le hace daño nadie. Nosotros lo que vamos es pa´lante y este pueblo hoy está más unido que nunca para seguir trabajando, estudiando y prosperando hacia adelante”.

Recordó que Venezuela tiene experiencia. En ese punto saludó a la clase obrera presente en el acto, y dijo que ellos están listos para seguir trabajando. Maduro activó el martes 04 de marzo el Plan Independencia Productiva Absoluta para seguir avanzando en la producción petrolera.

EEUU tapa la corrupción

Maduro calificó este sábado 08 de marzo, de lamentable que sectores de la derecha con apoyo imperial quieran seguir atacando a Venezuela con una guerra económica para hacerle daño al país. De inmediato preguntó, qué logró EEUU con todos esos ataques contra el país, para de inmediato responder, que «la derecha fascista los robara».

Denunció que en el norte «taparon con tierrita» las pruebas de corrupción del prófugo de la justicia, Juan Guaidó y su banda y lo mismo hicieron con María Machado.

“Taparon con tierrita la corruptela de quienes lo llevaron al fracaso en el modelo Guaidó 1.0, y ahora los van a llevar al mismo fracaso tratando de imponer un Guaidó 2.0”, expresó en referencia al actuar del imperialismo yanqui.

“Ni Guaidó 1.0, ni Guaidó 2.0 pasará, ni la fascista Sayona. aquí triunfará la paz, el trabajo, la unión nacional del pueblo por encima de todo”, remarcó.

Más adelante llamó a seguir trabajando, porque «nadie nos va a regalar la prosperidad económica, la paz, nadie nos va a regalar el futuro. El futuro hay que conquistarlo».