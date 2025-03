Maduro deplora traslado de migrantes venezolanos a cárceles en El Salvador: No descansaremos hasta retornarlos a su patria

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela acudirá a los organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador, acusados de ser supuestamnente miembros del Tren de Aragua. “Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe, y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela, porque nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien, trabajadora, productiva”, dijo Maduro.

Texto: Alba Ciudad y Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

“No descansaremos hasta lograr que los venezolanos que han sido secuestrados y enviados a la cárcel en El Salvador, vulnerados y sometidos sin el debido proceso ni derecho a la defensa, regresen a su patria”, expresó el primer mandatario nacional este lunes durante la edición N°74 de su programa semanal Con Maduro Más.

La DURA respuesta de Maduro en defensa de migrantes venezolanos llevados a campos en El Salvador

Aseguró que ha firmado un conjunto de comunicaciones para el Secretario General de la ONU; para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; para todos los presidentes de América Latina y el Caribe; para distintos organismos de derechos humanos y para la organización migratoria ACNUR, con el fin de “que se activen en la protección de venezolanos y venezolanas. No puede ser que una persona, por ser venezolana, sea capturada, secuestrada sin derecho a la defensa y al debido proceso, sin condena, sea metida en un campo de concentración en Estados Unidos y sea enviada a campos de concentración nazis en El Salvador”, expresó Maduro.

“Esta situación debe cesar de manera inmediata. (Los migrantes) deben regresar con sus familias a su país”, sentenció.

Preguntas para Nayib Bukele

El Presidente venezolano realizó públicamente varias preguntas a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele: “Yo le pregunto con respeto: ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso? ¿De crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de condena emitida por un tribunal en El Salvador? ¿Es esto justo? ¿Es humano, Nayib Bukele, sólo porque es migrante venezolano? O porque es migrante, que tiene un tatuaje con la foto de su madre, con una flor?”, preguntó.

Maduro deploró el caso de personas que han sido detenidas en Estados Unidos mientras duermen, personas “que trabajan para pagar el alquiler, que habían ido a anotarse para regresar a su patria”, dijo al referirse al caso de varios jóvenes del Zulia, quienes se anotaron para regresar a Venezuela pero fueron detenidos por autoridades estadounidenses.

“Los metieron en una cárcel, les robaron el celular, les congelaron las cuentas y los bienes y luego los metieron en un avión, esposados de manos y piernas y los mandaron a garrote y palo. Al llegar a la cárcel, les rasparon la cabeza. ¿Cómo se llama eso? ¡Fascismo y nazismo y ese tema crea una gran indignación!”, exclamó el primer mandatario nacional.

Movimiento de indignados contra el fascismo

Maduro llamó a la unión de toda Venezuela e insistió en que «no descansarán hasta lograr regresar a nuestros compatriotas», sentenció. “Venezuela rechaza Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump”, reiteró. Por esta razón en Venezuela surge este movimiento de indignados contra el fascismo.

“Se trata de una ley hecha hace 228 años, una ley vetusta, que quien sabe qué explicación tuvo cuando se creó. Ya EEUU se había separado del imperio británico, pero mantuvo la idea del Monroísmo”, que establece la visión imperial de los británicos. “La heredaron completica”, comentó.

Maduro también anunció para este sábado la llegada del vuelo del Plan Vuelta a la Patria que había sido suspendido la semana pasada por razones climáticas.

Recomendación: no viajar a los EEUU

El Presidente de la República informó que la Cancillería emitió un comunicado, llamando a todo venezolano y toda venezolana para que eviten viajar al territorio de Estados Unidos. “Y a todo venezolano que esté allá, moveremos todos los mecanismos a nuestro alcance para protegerlos legalmente”.

Venezuela exhorta a sus ciudadanos a no viajar a Estados Unidos por el riesgo que corren allá

Maduro denuncia que a todos los que expulsan de Estados Unidos, les quitan sus propiedades y pertenencias ilegalmente, además de manchar su honor y los humillan.