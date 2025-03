Rodríguez: nos comprometemos a retornar a connacionales secuestrados en El Salvador

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, se comprometió y prometió a todos los familiares de los connacionales secuestrados, «que no descansaremos, que iremos a donde sea, que recurriremos a todos los medios hasta que rescatemos a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos secuestrado por los bárbaros».

Texto: Últimas Noticias / Foto: Wilmer Errades

«Secuestrado por los nazis no hay otra manera de decirlo. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que ocurrió. Cuando en la Alemania nazi, en los inicios de la Alemania nazi, aprobaron una ley que hablaba de la pureza de raza y que todos los judíos tenían que ser sacados, que todos los comunistas tenían que ser sacados lo que hicieron inmediatamente después fue poner poblaciones enteras en campos de concentración y someterlos al trabajo esclavo y a la muerte», expresó.

Al recibir en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo a los participantes en la movilización por la libertad de migrantes deportados a cárceles de El Salvador, Rodríguez señaló que esa llamada ley que no es una ley, «sino un adefesio», una barbaridad llamada ley del enemigo extranjero reproduce exactamente lo que los nazis hicieron. «Ahí señalan que cualquier venezolano incluidos niños de 14 años de edad pueden ser tratados como cosas, como animales, como bestias y ser recluidos en campos de concentración».

El máximo representante del Poder Legislativo denunció que esta acción del gobierno de Nayib Bukele junto al gobierno imperial de Donald Trump violan todas las leyes internacionales y violan todo el derecho internacional, Viola la carta de las Naciones Unidas, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viola la Declaración Universal de los Derechos del Niño. «¿Cómo es posible que 200 venezolanos y venezolanas de bien los hayan llevado a un país extranjero, como es El Salvador? Ninguno de ellos conoce El Salvador», se preguntó Rodríguez.

«A los migrantes venezolanos les quitan sus celulares, el dinero, los vehículos, las motos, les roban sus bienes en sus casas, les arrebatan sus documentos y para mayor colmo de los colmos ahora se los vendieron a Nayib Bukele para que Nayib Bukele los utilice como mano de obra esclava», denunció.

El parlamentario reiteró que Venezuela acudirá a todas las instancias internacional para denunciar esta acción contra los migrantes venezolanos en EEUU. «

«Vamos a ir a donde haya que ir, a todas las multilaterales, vamos a hablar con todos los países, el presidente Nicolás Maduro ya está haciendo contactos uno por uno con jefes de estado, con jefes de gobierno, con multilaterales, con organismos de derechos humanos y en todos ellos hemos expresado nuestra posición firme e indeclinable. Devuélvanos a nuestros muchachos, devuélvanos a nuestras muchachas que vuelvan a los brazos de sus madres, a los brazos de sus padres, que vuelvan a su casa, que vuelvan a la mesa en la cocina, en el comedor, que vuelvan al abrazo. Aquí los esperamos y no descansaremos hasta rescatarlos. Ha sido la peor afrenta, la peor agresión contra nuestro país, contra nuestra gente», refirió.

Rechazó la celebración de quienes pidieron los bloqueos, las sanciones que llevó a venezolanos a salir de su país buscando una alternativa económica. «Ayer mismo publicó la señora María Corina Machado, el otro viejo borracho de González Urrutia publicaron un comunicado diciendo, estamos de acuerdo con lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. O sea, que están de acuerdo con que nos hayan llevado a nuestras muchachas y a nuestros muchachos. a un campo de concentración al Salvador sin que hayan cometido ningún tipo de delitos».

«No descansaremos hasta retornar a los venezolanos a su patria»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este lunes que: «No descansaremos hasta lograr que los venezolanos que han sido secuestrados y enviados a la cárcel en El Salvador, vulnerados y sometidos sin el debido proceso ni derecho a la defensa, regresen a su patria»

Durante la edición N°74 de su programa semanal Con Maduro+, Maduro anunció que Venezuela acudirá a los organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos.

«Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Nuestros migrantes son gente de bien, noble, trabajadora y productiva», dijo Maduro

Aseguró que ha firmado un conjunto de comunicaciones para los presidentes del mundo y organismos multilaterales, Acnur y otros órganos encargados de la defensa de los derechos humanos para que se activen los mecanismos de defensa para estos migrantes. «No puede ser que por ser venezolana una persona, sea secuestrado sin derecho a la defensa, sin condena, sea metido en un campo de concentración, en El Salvador.

Acusó a los extremistas Paparoni y María Machado de jactarse de manejar a Trump. «Si el presidente de EEUU buscara un poquito en su inteligencia, rápidamente le podrían dar las pruebas de que manejan todo eso uy por ello sacaron un comunicado donde apoyan todo este proceso», dijo.

«Tenemos las pruebas de cómo María Corina Machado habla y afirma que ella controla a Donald Trump; a través de Carlos Paparoni, su operador principal, estos son los que están conspirando contra la migración venezolana. Ambos celebraron y anunciaron la primicia de la ley anacrónica.», dijo Maduro.

Trump aplicó el “exabrupto jurídico” de las deportaciones a venezolanos

Para entender de qué se trata la ley de la que se valió el presidente estadounidense Donald Trump, para deportar masivamente a ciudadanos venezolanos, hay que saber que el magnate desempolvó una ley de 1798, llamada Alien Enemies Act que no es otra cosa que una ley de guerra que sólo se ha aplicado en tres ocasiones: contra los británicos tras la guerra de independencia, contra los alemanes tras la primera guerra mundial y contra los japoneses durante la segunda guerra mundial.

Teniendo en cuenta esta situación y las características de la ley, la desproporción de la medida queda en evidencia, en primer término, porque Estados Unidos y Venezuela no están en guerra. Por otra parte, la declaración de la medida contra los miembros del denominado Tren de Aragua, criminaliza a los venezolanos como grupo y le impide cualquier derecho a la defensa.

Tras invocar la polémica ley, el juez federal de distrito James E. Boasberg, cuestionó este si la administración de Trump ignoró sus órdenes de hacer regresar los aviones que transportaban deportados a El Salvador en posible violación de una decisión que había emitido minutos antes.

Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones de la administración de que sus instrucciones verbales no contaban, que solo debía seguirse su orden escrita, que no podía aplicarse a vuelos fuera de los EE. UU. y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes debido a cuestiones de seguridad nacional.

La respuesta del gobierno de Trump

La administración Trump se saltó la orden del juez y lo justificó con su derecho a aplicar una política de seguridad. El subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que el juez federal que bloqueó temporalmente la ley para acelerar las deportaciones tenga competencias para hacerlo.

«Si un juez de distrito puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país», dijo Miller, quien es el arquitecto de la política migratoria de Trump.

Según el gobierno de Trump, la banda delictiva el Tren de Aragua, que nació en las cárceles de Venezuela y que ya fue erradicada por el gobierno de Nicolás Maduro, «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio».

Sin embargo, para el gobierno estadounidense no ha sido fácil probar estas afirmaciones, como tampoco ha logrado identificar con elementos de prueba, a ninguno de los ciudadanos venezolanos que ha acusado de pertenecer a esta banda.

Miller confirmó que el gobierno se saltó la orden del juez, basado en que «si llegamos a un punto en este país en el que los jueces de los tribunales de distrito pueden interferir y dirigir objetivos específicos o no, y decir quién debe controlar el territorio, ¿podrían dirigir qué general en el campo de batalla va a estar a cargo de tomar qué decisiones?», preguntó.

Marco Rubio admite errores en deportaciones de venezolanos

Durante su intervención en el programa ´Con Maduro +´, conducido por el presidente Nicolás Maduro, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la administración Trump ha reconocido que pudo haber cometido errores en la deportación de venezolanos al acusarlos de pertenecer a la extinta organización Tren de Aragua.

Rodríguez refirió las palabras del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien dijo que si algún venezolano deportado resulta no ser del Tren de Aragua, El Salvador puede deportarlo a Venezuela.

El parlamentario mostró su indignación ante la cara dura mostrada por los funcionarios de la administración Trump, que luego de las vejaciones cometidas contra venezolanos a los que se le impidió su derecho a la defensa, ahora se admiten posibles errores en el proceso de expulsión de Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, fueron enviados a El Salvador cerca de 250 personas acusadas de pertenecer al extinto Tren de Aragua.