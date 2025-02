Presidente Maduro: “Nadie jamás piense que el imperialismo va a ayudar a Venezuela, nunca en la vida”

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió una gran marcha en el Palacio de Miraflores en conmemoración de los hechos ocurridos el 27 de Febrero de 1989, y repudió la estigmatización que María Corina Machado mantiene contra los migrantes venezolanos. También respondió indirectamente a las nuevas amenazas de sanciones de Donald Trump.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Señaló el Presidente venezolano: “La fascista criminal (María Corina Machado) llama a que le impongan sanciones a la economía y al pueblo. Ella estigmatiza y cataloga a los migrantes venezolanos como delincuentes y miembros del tren de Aragua. Y yo digo a nombre del pueblo: ¡no son delincuentes, no son miembros del tren de Aragua! ¡Son migrantes económicos, producto de las sanciones, y son gente de bien! ¡Son nuestra familia, son nuestros muchachos!”.

Maduro defiende a migrantes y responde a nuevas sanciones de Trump: Nunca esperar nada bueno de EEUU

“¡Repudio la calificación que ha hecho María Corina Machado de nuestros migrantes, como una amenaza para Estados Unidos! No son una amenaza, no son delincuentes. ¡Son gente humilde, gente de trabajo y gente de bien!”, dijo contundentemente el Jefe de Estado.

“¡Salgo en defensa de los migrantes venezolanos! Porque los amo. Y quiero que todos regresen sanos y salvos para que se incorporen a la construcción de la Venezuela potencia, al emprendimiento, a la reunificación familiar”, añadió.

“Yo no juego con cartas escondidas”

Igualmente, respondió tácitamente a las nuevas sanciones anunciadas el día de ayer por Donald Trump, presidente estadounidense, contra Venezuela al ordenar suspender las licencias y concesiones a empresas estadounidenses que explotan petróleo venezolano.

“El imperialismo, allá ellos. Nadie jamás piense que el imperialismo va a ayudar a Venezuela, nunca en la vida. ¿Estamos claros? El único que va a ayudar a Venezuela es el pueblo de Venezuela. Nosotros, y ustedes, mujeres. ¡Nadie vaya a creer que el desarrollo de Venezuela depende de los gringos! Depende del trabajo, la inventiva, la creación y la capacidad hermosa del pueblo de amar a nuestra historia. ¡Juventud, me dirijo a ustedes! ¡No se dejen confundir!”

Sin embargo, señaló una vez más estar dispuesto a un diálogo entre iguales: “Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos, lo hemos hecho y lo haremos, sin problema. Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, ¡allá ellos! Nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía”.

“¡A buen entendedor… palabras claras! Yo no juego con cartas escondidas. Yo juego con las cartas sobre la mesa, y por eso siempre ganamos, porque jugamos con la verdad”.

El Presidente Maduro dejó en claro que Venezuela debe trabajar duro para conquistar sus nuevos logros, tal y como lo hicieron nuestros referentes históricos:

“¿Cuál era la fuerza de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta? ¿Ellos se apoyaban en el Rey de España? ¿Podía el Rey de España darnos la libertad? Que nadie se llame a engaños… la libertad no la rogamos, no la pedimos, ¡la conquistamos luchando! ¡La conquistamos con la verdad! ¡La conquistamos con patriotismo, con heroismo!”

“¡No nacimos el día de los cobardes ni el día de los chantajeables! ¡No soy chantajeable por nadie! Tengo una sola cara, y el que quiera hablar conmigo, (que venga a hablar) ¡cara a cara! Con respeto, con igualdad”, enfatizó. “¡Porque soy hijo de Bolívar, de Chávez y de este pueblo heroico! ¡Y no me le rajo a nadie, no me le rindo a nadie y sólo obedezco al pueblo soberano de esta Venezuela heroica!”

“Si no nos conocen, que hagan el intento de conocernos. Por las buenas somos muy buenos. ¡Por las malas, somos guerreros temibles! ¡temibles!”, añadió.

También hizo una advertencia a la oposición de extrema derecha: “Si la oligarquía fascista de los apellidos intentara imponer en Venezuela, por la vía del apoyo imperialista y la violencia, un régimen de colonialismo económico o político, lo que vimos hace 36 años se multiplicaría por mil. ¡Habría mil 27 de febrero contra la oligarquía, contra el imperialismo, y ahora sería un pueblo organizado! Por eso digo como Chávez: ¡más nunca violencia! Venezuela ha conquistado y debe cuidar y preservar la paz, la armonía, la estabilidad. Somos un pueblo de paz.”