Agencia Associated Press confirma que la DEA estadounidense espió funcionarios venezolanos

Un informe secreto divulgado por la agencia The Associated Press detalla que, burlando el Derecho Internacional, EEUU intentó armar falsos expedientes por narcotráfico en contra de nuestro país. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) emprendió una operación de espionaje en contra de funcionarios del Gobierno Nacional en franca violación a los establecido en el derecho internacional, reveló un informe secreto divulgado por la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Texto: Últimas Noticias

El informe citado por la agencia detalla que la administración estadounidense infiltró y grabó a varios funcionarios venezolanos para intentar armar falsos expedientes por narcotráfico en contra de nuestro país.

“Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando de 15 páginas de 2018 acerca de la “Operación Tejón del Dinero”, una investigación que, según las autoridades, tenía como objetivo a docenas de personas, incluyendo al presidente del país, Nicolás Maduro.

Según el reportaje, el documento de la DEA del año 2018 indicaba taxativamente que era “necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”.

La investigación también involucró al empresario y diplomático Alex Saab, quien fue secuestrado y torturado en Cabo Verde para luego ser llevado ilegalmente a una cárcel en Florida.

El documento, según reveló AP, fue escrito durante el apogeo de la campaña de “máxima presión” emprendida por el entonces presidente republicano Donald Trump para tratar de sacar del poder al Presidente Nicolás Maduro. Estas acciones, refirió la agencia, significaron “una expansión agresiva de “Tejón del Dinero”, la operación creada por la DEA y fiscales de Miami en 2013, y que investigaría a un centenar de venezolanos”.

“No nos gusta decirlo públicamente pero somos, de facto, la policía del mundo”, dijo Wes Tabor, un exagente de la DEA que fungió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes del inicio del operativo descrito en el reporte.

Tabor, que no confirmó la existencia de ninguna acción de este tipo, apuntó que las medidas unilaterales y encubiertas pueden ser una herramienta eficaz cuando se llevan a cabo con los límites y la responsabilidad adecuadas. “No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego”, afirmó.

Tanto la DEA como el Departamento de Justicia rechazaron responder a las preguntas de la AP sobre el informe, la frecuencia con la que Estados Unidos realiza actividades unilaterales y quiénes forman el comité que aprueba esos operativos.

No está claro si la operación “Tejón del Dinero” aún está activa, señaló el artículo de AP.

Recientemente, el presidente Maduro acusó a la DEA y a la CIA de llevar a cabo esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA se negó a realizar declaraciones.