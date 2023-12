Concierto “80 y 70 cantados y tocados” llenó la sala Jose Félix Ribas del Teresa Carreño (+Fotos)

La sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño se llenó este 16 de diciembre ante la presencia de tres cuerpos orquestales que están de cumpleaños y que celebraron sus años de actividad artística con el concierto “80 y 70 Cantados y Tocados”. La actividad, organizada por la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM), involucró a la Orquesta Típica Nacional (OTN), al Orfeón de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Estudiantina de la UCV, en un concierto multimedia que recorrió diferentes etapas de cada agrupación artística, todos patrimonios sonoros de Venezuela.

Prensa FCNM (Texto: Alexander Vivas / Fotos: Laurys Salamanca y Solimar Herrera)

Tras unas muestras audiovisuales, la estudiantina de la UCV inició la jornada musical con una selección de aguinaldos que contó con los temas: La Capilla Está Abierta, Sois la Prometida, Vamos Pastores Vamos, El Niño Criollo, La Blanca Paloma, Serena y Un Feliz Año Pa’ti. Seguidamente el Orfeón de la UCV intervino en escena para ambos cuerpos ejecutar el tema Que Gran Tradición y Aquel Zuliano, con la intervención de la solista Maharshi Dona, dando paso a los temas Al Niño Dios Cantemos, Reina Mestiza, Espléndido Sol y Tambores de Navidad con la solista Marina Bravo.

Durante esta parte del concierto se pudo observar un video sobre el Orfeón Universitario, que mostró diferentes épocas y la evolución que ha tenido este cuerpo musical durante los años. El público presente aplaudía cada momento y es que había llegado la oportunidad de que cada director hablara un poco sobre su agrupación musical.

La profesora Yolanda Aranguren, directora de la Estudiantina de la UCV, intervino y agradeció la oportunidad que estaba presentándose ante ella. Ya que con una carrera de 64 años, esta agrupación nace en 1959, siendo su fundador el maestro Teófilo León, y su línea de trabajo es la recopilación y difusión de la música popular venezolana, con innumerables presentaciones en las más importantes salas nacionales y en países como Ecuador, Puerto Rico, Cuba, Portugal, Italia, Grecia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

El segundo en tomar la palabra para referirse a lo anecdótico de su agrupación fue el profesor Raúl López, director del Orfeón Universitario de la UCV. Fundado en 1943 por Antonio Estévez y declarado “Patrimonio Artístico de la Nación” en el año 1983, con 80 años de trayectoria, es pionero de las agrupaciones corales universitarias venezolanas, es el coro activo más antiguo del país y desde su creación ha desarrollado una intensa actividad que lo ha llevado a los más apartados rincones de Venezuela y del mundo, cultivando géneros musicales como el latinoamericano, el venezolano y el universal.

Finalmente, fue el turno del profesor Jesús Eduardo Milano, director de la OTN, patrimonio cultural de la nación, cuya trayectoria asciende a 70 años al servicio de la promoción y difusión de nuestra música tradicional venezolana, que fue fundada en abril de 1953 por el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera.

La profesora Yolanda invitó a ingresar en escenario a la OTN y mientras se sucedían los aplausos, iniciando nuevamente la música con el vals Camurí, seguido de El Cruza’o, La Grey Zuliana, Sentir Zuliano, Aquel Zuliano, Toma lo que te Ofrecí y La Cabra Mocha. La selección de gaitas finalizó y se presentó un video con un seriado fotográfico de los tres cuerpos musicales.

El compañero de labores de la FCNM, Said Barrios, fue el solista del Orfeón de la UCV, que interpretó el tema Amanece, cediendo el turno a la solista Kary López que hizo lo propio con el tema El Ángel Tuvo Razón. La selección de aguinaldos fue solo un plato de entrada para recibir la aclamada pieza La Barca de Oro, que fue aplaudida por una sala que estuvo a su máxima capacidad. Este concierto inolvidable culminó con un tema icónico de nuestras navidades, Toma lo que te Ofrecí, cerrando este concierto con la repetición del tema Amanece, en el que el solista Said Barrios, se lució ante un público que no quería abandonar el recinto sin pedir ¡Otra!.