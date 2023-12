Andrea Rojas apertura “Laberinticas” como artista joven del mes de diciembre en el Maccar

Enmarcado en el programa “Artista joven del Mes”, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar), inauguró la exposición “Laberínticas”, muestra de la artista emergente valenciana Andrea Rojas, quien presentó una bien lograda colección de siete piezas, materializadas en la corriente abstracto geométrica.

Texto y Foto: Prensa FMN

El evento de apertura estuvo presidido por el director general del Maccar, Robert Darío Cárdenas, quien en sus palabras aplaudió a esta nueva generación de artistas plásticos, abanderados y responsables de mantener el quehacer artístico en la nación.

En este sentido, “Laberínticas” contó con la proyección de un material audiovisual en el que la joven artista paseó a los presentes por el inicio, la inspiración y el uso de del geometrismo como su nicho de creación y ejecución plástica personal.

“Laberínticas no nace de este año sino que lo experimenté desde el 2017, que es cuando entro a la Cristóbal Rojas, pues no me hallaba entre tantos movimientos artísticos, y allí de cierta manera todo el mundo tenía ya un estilo, entonces llegó un punto en el comencé a pensar, ¿qué hago, qué busco como artista, qué quiero plasmar en el mundo? Y justamente por esas épocas yo estaba pasando por un proceso psicológico y personal bastante fuerte, donde me hallaba en una situación sin salida, allí fue donde por casualidad conocí el trabajo plástico de Kandinsky y fue amor a primera vista, definitivamente me enamoré”, detalló la novel pintora criolla.

Por otra parte, Andrea Rojas logró fusionar su mundo interior con su aguda visión como artista plástico, pues afirma que emocionalmente se encontraba en laberintos, callejones sin salida y una suerte de escalinatas sin fin, por lo que asumió inspirarse del pintor ruso Wassily Kandinsky, para liberarse espiritual y creativamente de todo ese proceso íntimo que estaba viviendo.

“Me sentía tal cual en un laberinto sin salida y veía todo como una escalera, entonces me decía, ¿cuándo va a terminar esto, en qué punto voy a poder lanzarme y ver otros aires, respirar como una persona tranquila? Y ahí es que nace propiamente “Laberínticas”, de una situación en la que me encontraba sin un abrigo de alguien”, matizó Rojas sobre su punto de partida para esta exposición en solitario.

Esta incertidumbre a la par de todas las interrogantes que se plantaba Andrea Rojas, la orillaron a hurgar en su propio ser y buscar la forma más eficaz de salir de ese laberinto en que estuvo confinada durante años, así lo aclara cuando manifiesta que tuvo que aprender a expresarse con su propia voz y su propio estilo artístico.

“Antes no sabía cómo expresarme, tenía las herramientas, pero nunca supe exactamente cómo quería dejar ir lo que sentía en mi corazón, ahorita ya lo puedo hacer, es un poco complejo poder experimentar ese tipo de vertientes hacia el lado abstracto y geométrico también, pero creo que hallé mis propios símbolos y ahorita me siento más tranquila porque puedo sacar lo que tengo dentro de una manera en la que me puedo sentir cómoda conmigo misma”, concluyó Rojas.

Es por ello que “Laberínticas” estará a la disposición del público durante todo el mes de diciembre, para que los aficionados del arte puedan disfrutar de la geometría abstracta de esta novel artista valenciana