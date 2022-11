185 naciones aprueban resolución contra bloqueo de EE.UU. a Cuba en la ONU

El proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba” fue aprobado este jueves con 185 votos a favor, en el marco de la trigésima votación ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (AGNU).

Texto: Telesur / Foto: Redes Sociales

En este sentido, la resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero que se mantiene desde hace más de 60 años contra la isla solo obtuvo dos votos de países en contra, Israel y EE.UU. ; y dos abstenciones.

En 2021 el cómputo quedó con 184 países a favor, dos en contra, Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones.

En el informe Cuba señala que, a precios corrientes, los daños acumulados en más de 60 años alcanzan los 154.217 millones de dólares, con gran impacto en sectores vitales como la salud y la educación, más allá de la economía y la calidad de vida.

“A 30 años han transcurrido desde que la AGNU comenzara a demandar, cada año, el cese de esa política, tipificada como un acto de genocidio y que tiene el efecto de una pandemia permanente, de un huracán constante y recibe un rechazo universal”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

Vale precisar que el debate sobre la resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó el pasado miércoles, en el marco de su 77 período de sesiones.

This will be another day to reject a long-standing and genocidal blockade policy imposed by the US against #Cuba.

For the 30th consecutive time the international community will take a stand on a draft resolution calling for an end to that unilateral siege.#MejorSinBloqueo pic.twitter.com/VoDfHi6U8g

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 3, 2022