Joven artista Sarahy García expone su trabajo en el espacio infantil de la GAN

Con el objetivo de fomentar las artes plásticas en todas las edades, la Galería de Arte Nacional (GAN), con su programa «Espacio Infantil», continúa difundiendo el talento de los más pequeños de la casa y les ofrece a los mismos una oportunidad para exhibir desde muy temprana edad sus trabajos artísticos en las áreas expositivas del espacio cultural.

Texto y Foto: Fundación Museos Nacionales (FMN)

Para la edición de junio, la seleccionada por el equipo de investigadores fue, Sarahy García, quien expuso sus 11 piezas en la GAN para evidenciar que el talento y la pasión por las artes se expresan a cualquier edad.

García es una niña que ha trabajado para despertar sus inquietudes, materializar sus sueños y en especial, busca fortalecer sus esperanzas. Le gusta la música, la danza, el teatro, la locución, pero expresó que sus gustos van decantados hacia la pintura, aunque ha podido incursionar en los aludidos oficios.

– ¿Cuál es tu proceso para concentrarte al momento de pintar?

– «Me pongo a escuchar música. Aunque no lo creas, la música de desamor me hace sentir inspirada, trabajo más rápido y le doy un acabado bonito a mis obras».

– ¿Cómo haces para elaborar tu paleta de colores?

– «Por lo general me ayuda una profesora, sobre todo a crear una base de colores, pero al momento de pintar las obras es un proceso mío con lo que quiero y cómo me siento. Soy de las que escucha los consejos de los adultos, sin embargo, tengo mi propio criterio con lo que quiero expresar en mi trabajo artístico».

Con una sonrisa que reflejaba complicidad y travesura, la joven artista indicó que sus obras las crea en la sala de su casa. “Mi mamá se pasa todo el día detrás de mí para que ordene la mesa y no deje mis materiales de trabajo regados en la casa”, refirió.

– De las obras exhibidas ¿Cuál te generó más tiempo?

– «Realmente fueron dos. Duré una semana para poder terminarlas. Esas piezas de las mujeres de espaldas me llevaron tiempo para hacerlas por la piel, al trabajarlas con test oscura, la combinación de colores se me hizo complicada.

¿Qué es lo que más te gusta de la pintura?

– «Me permite expresarme de alguna forma u otra. Cuando estaba más pequeña mi mamá me cuenta que yo agarraba sus hojas de trabajo y las rayaba por todos lados, yo le decía que eso era arte. Lo que yo no sabía era que esas hojas eran documentos importantes de su trabajo» (risas).

Como toda una experta en colorimetría, García indicó que su mayor cambio en la parte artística fue aprender a combinar los colores, pues le ha permitido expresar diversas emociones mediante las combinaciones que hace: “en mi caso, el color que más utilizo es el morado, porque me inspira libertad”.

– ¿Con cuál obra te divertiste más haciéndola?

– «Todas son importantes para mí, pero hay una en la que no sabía qué más hacer y le dije a mi mamá que me comprara unos globos, porque los quería explotar en el lienzo. Mi mamá me los compró con recelo, pero se sintió aliviada cuando al explotar los globos no le hice desastre en casa (risas). Siempre se me ocurren ideas que para algunos son descabelladas, pero terminan gustando.

García aprovechó la oportunidad de extender la invitación para que vean su exposición en el «Espacio Infantil» de la GAN. “El apoyo del público es fundamental para mí, pues eso me enseñará las cosas que puedo mejorar, además de ir descubriendo nuevas formas de pintar”, concluyó.