Ejecutivo Nacional acelera vacunación masiva para adultos y adultas mayores que no se han inmunizado

El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó que debido a la llegada de un importante contingente de vacunas, el pasado fin de semana, se diseñó un plan para aumentar la vacunación durante la etapa de masificación iniciada en mayo. Entre las estrategias trazadas destacó la realización una jornada de búsqueda activa y vacunación casa por casa para los adultos y adultas mayores que no se hayan inmunizado y que tengan dificultades de asistir a los centros habilitados para tal fin, dijo.

Texto: Últimas Noticias/Alba Ciudad

Alvarado manifestó que instruirán a todas las brigadas de salud, a los equipos de cada consultorio popular, de cada ASIC a ponerse manos a la obra en esa tarea que también abarcará a las mujeres embarazadas con más de 15 semanas de gestación y a las personas con discapacidad mayores de 17 años que tengan dificultades de movilización.

Agregó: “Se tendrá como punto de partida el centro de vacunación más cercano a la ASIC, donde se encuentra el consultorio popular para el abastecimiento de vacunas”.

En estas jornadas casa por casa, además, aprovecharán para aplicar las vacunas de rutina a los niños y niñas que aún no las tengan, así como la vacuna contra la fiebre amarilla en los estados que lo requieran, explicó.

También se hará la búsqueda de casos febriles para la realización de pruebas antigénicas para la detección de la Covid-19 y, los que salgan positivos, canalizarlos a través de la Red de Salud Pública.

Asimismo, señaló el ministro que ejecutarán acciones para controlar el dengue, eliminación de criaderos, y desparasitarán a los infantes en edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.

“Esta actividad masiva casa por casa en muy importante porque además nos va a permitir ponernos al día con otros programas que han presentado atrasos por el tema de la pandemia”, aseveró el titular de la cartera de Salud.

Aumentarán la meta diaria de vacunación

Dentro de las nueve estrategias para vacunar a 70 % de la población que, de acuerdo con las autoridades, es la medida más efectiva para minimizar el impacto de la variante Delta que ya está circulando en el territorio nacional, se amplió la meta diaria de vacunación de 100 mil a 300 mil personas por día, “eso implica una serie de ajuste en cada estado y en cada centro de vacunación”.

Complementario a esto intensificarán la inmunización en aquellos lugares que presentan un mayor crecimiento de contagios: Caracas, Miranda, Yaracuy, Bolívar, La Guaira y Nueva Esparta, sin descuidar las otras entidades donde existe presencia de la enfermedad.

Alvarado anunció que se están incorporando nuevos centros de vacunación en los establecimientos del Estado que tengan servicios de salud. Se vacunará allí “de manera coordinada con las autoridades únicas de salud para vacunar a toda la fuerza de trabajo de esas entidades”.

Puntos de vacunación itinerantes en los mercados municipales

Entre las estrategias adoptadas se establecerán puestos de vacunación itinerantes en los mercados municipales para inmunizar a toda la población que está expuesta en estos lugares y que no ha sido aún incluida en este proceso. “Esto debe coordinarse con las alcaldías, debido a que tienen de las personas que trabajan en estos centros municipales de expendio de alimentos”, resaltó el ministro.

Inclusión de los Centros de Diagnóstico Integral y las Salas de Rehabilitación

Se incorporarán nuevos centros de vacunación en los CDI o en los centros de rehabilitación que cumplan con las condiciones para las labores de inmunización, sobre todo en aquellas zonas donde los centros habilitados están muy distantes.

“La misión médica cubana está muy dispuesta a sumarse a esta gran jornada de vacunación. Esto es realmente importante para aquellos municipios donde aún no tenemos centros de vacunación”, concluyó Alvarado

Sistema Patria

En el blog del Sistema Patria se informa que «si no te has vacunado o conoces a alguien que no lo esté, si eres mayor de 30 años o fuiste convocado con anterioridad, puedes seleccionar el centro de vacunación donde te resulte más conveniente vacunarte y el día en que puedas hacerlo (dentro de los 14 siguientes días, dependiendo de la capacidad) a través de la opción Vacunación de la sección Salud en la Plataforma Patria».

Asimismo invita a la población ya inmunizada a ingresar a la Plataforma Patria y reportar la vacuna que le colocaron y los detalles de las dosis (La información solicitada está escrita en el carnet de vacunación).

Alerta además que aunque estés vacunado o vacunada debes cumplir los protocolos de bioseguridad, usar tapabocas y mantener distanciamiento.

Vacunación masiva

El pasado lunes 30 de agosto, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció que se realiza un plan de vacunación masiva: «La salud y vida de los venezolanos y venezolanas siempre serán nuestra prioridad. Desde hoy estamos acelerando la expansión de la vacunación en el país para triplicar la meta en inmunizar al 70 % de la población. Gracias a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro nuestro pueblo será vacunado», dijo.

Agregó que esta semana «estamos expandiendo el procesos masivo de vacunación, vamos a triplicar la meta a 300 mil vacunados por día».

Desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre, las personas mayores de 60 años que aún no se han vacunado, pueden asistir a cualquier centro de vacunación sin previa cita, en tanto que las personas mayores de 50 años podrán asistir sin cita previa a partir del cinco de septiembre, mientras que las personas entre 30 y 39 años de edad, pueden enviar su número de cédula al 74224 para agendar su cita, informó.