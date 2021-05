Presidente Maduro ordenó investigar posibles atropellos a la clase obrera en Lácteos Los Andes (+Video)

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó una investigación en un plazo de 48 horas sobre irregularidades denunciadas por trabajadores de Lácteos Los Andes. Su petición la realizó luego que Nerenys del Carmen, vocera del Consejo Productivo de los Trabajadores, CPT, de la empresa denunciara que no están siendo escuchados por los patronos.



Texto: Diario Vea

En ese sentido, Maduro instruyó este viernes 7 de mayo al vicepresidente sectorial para Desarrollo Social Territorial, Eduardo Piñate, para que realice las investigaciones y le presente el informe en 48 horas sobre “¿Qué pasa en Lácteos Los Andes? ¿Por qué no se escucha a la clase obrera?”.

Durante la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera, el Presidente indicó que en estas averiguaciones también debe participar José Ramón Rivero, ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo y el coordinador nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Héctor Rodríguez.

Maduro ordena investigar Lácteos Los Andes tras denuncias de vocera de los trabajadores

Ver este vídeo en YouTube

Maduro también ordenó de manera muy clara que no vayan a tomar represalias contra Nerenys, “me la cuidas, me la cuidan. Qué pasa que en una empresa nuestra no escuchan a la clase obrera. En la Junta directiva tiene que estar es la clase obrera”.

Tras la denuncia de Nerenys, Maduro hizo mención al punto seis de los nueve que contempla la agenda del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera, referido a los Consejos Productivos de Trabajadores y un nuevo modelo de gestión. En ese sentido, dijo que hay se desprende un conjunto de decisiones con un mapa, para que “en todas las empresas se vaya a la designación de juntas directivas obreras”.

Agregó que “eso no hay que discutirlo mucho, lo que hay es que planificarlo bien y ejecutarlo”. Recordó que esa es una línea de trabajo que dio el Comandante Eterno, Hugo Chávez, hace 15 años.

«Entonces nosotros qué, van a llegar compañeros al frente de la presidencia de las empresas a desconocer la línea obrera, la línea socialista, a asumir el poder como si fueran capitalistas, o peor que capitalista. ¿Vamos a aceptar eso compañero?”, enfatizó. Inmediatamente dijo que la Revolución Bolivariana tiene el poder político y ha defendido la patria y derrotado al imperialismo y las conspiraciones para darle el poder a la clase obrera y al pueblo.

Ordenó Maduro al ministro del despacho de la Presidencia, Jorge Márquez, comunicarse con la dirigente obrera para que los trabajadores de Lácteos Los Andes le hagan llegar todas sus quejas, criticas y recomendaciones, propuestas este mismo viernes 7 de mayo en horas de la noche.

Así fue la denuncia de Nerenys

“La clase trabajadora en algunas empresas no somos escuchados por los patronos”, denunció Nerenys del Carmen Rodríguez, vocera del Consejo Productivo de los trabajadores en Lácteos Los Andes, en una intervención vía videoconferencia con el mandatario nacional, a quien le alegó que esto sucede aún cuando son los trabajadores y trabajadoras son quienes tienen los conocimientos de la producción, “tenemos los enlaces con los productores y las comunas” y otros vínculos con los que pueden avanzar en los medios de producción.

En su intervención desde Barquisimeto, estado Lara, Nerenys destacó que los Consejos Productivos de Trabajadores de Lácteos Los Andes no han podido “concretar nada porque no somos escuchados. Tenemos muchos planes de poner a producir empresas en Lara y en diferentes estados del país”.

Resaltó que es importante que la clase trabajadora sea escuchada y sea incorporada en las distintas juntas administradores de las empresas públicas y privadas. Planteó que los trabajadores y trabajadoras del Consejo Presidencial sean integrada a las directivas, “que tengan voz y voto, una mayoría de participantes en las políticas productivas de la empresa”.

Nerenys, quien se desempeña como analista de atención al ciudadano en la referida empresa, llamó a tomar en cuenta el Congreso Presidencial de las Fábricas para integrar “las juntas interventoras de directivas de las empresas. Fiscalización obreras”.

Después de su intervención, Maduro dijo “que nadie puede estar tapareando nada. Necesitamos la crítica directa, la que destapan las ollas”.

El mandatario nacional señaló que es necesario lograr que la clase obrera sea escuchada y más que escuchada, que su palabra sea un mandato, especialmente “en todas las empresas públicas”.

Respuesta

Tras el acto, el presidente de Lácteos Los Andes, Luis Piligra, emitió a través de su cuenta en Twitter el mensaje: «Siempre avanzamos de la mano con los trabajadores, esa ha sido la línea de trabajo de nuestro ministro (de alimentación), Carlos Leal Tellería».

También aseguró la cuenta oficial de Lácteos Los Andes que Luis Piligra, en videoconferencia con su equipo gerencial este 7 de mayo, habría ratificado «la participación de los Consejos Productivos de Trabajadores y sindicato para coordinar y seguir garantizando bienestar a nuestra clase obrera».