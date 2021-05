Colombia Aid Live: ¿Para cuándo?, por Alí Ramón Rojas Olaya

¡Épale, es con ustedes, sí, no se hagan los locos! Juanes, Shakira, Carlos Vives, Maluma, Bad Bunny, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Maná, Paulina Rubio, Alesso, Ricardo Montaner, Diego Torres, Nacho, Reik, Carlos Baute, Danny Ocean, Miguel Bosé, Jorge Villamizar, Mau y Ricky, Chyno, Gusi, Jencarlos Canela, Farruko, Karol G, Anuel AA, Natti Natasha, Becky G, Prince Royce, Rosalía, Daddy Yankee, Lele Pons y Daniel Habif ¿Para cuándo el megaconcierto Colombia Aid Live? ¡Épale, Richard Branson y Rubén Blades, es con ustedes también! ¡Y tú, Marta Gómez, no te hagas la neutra! ¿O es que ustedes no saben que están asesinando personas en Colombia y que el 42,5% de su población se muere de hambre según estadísticas publicadas el 29 de abril de 2021 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)?



Autor: Alí Ramón Rojas Olaya

¿O es que ustedes ignoran que uno de cada diez colombianos emigra por pobreza, violencia e inseguridad debido al paramilitarismo? ¿O es que ustedes olvidan que Colombia es el segundo país del mundo (el primero es Afganistán) que más emplea minas matapersonas? ¿O es que ustedes ignoran que Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de Latinoamérica, medida a partir del coeficiente de Gini (0.538)? ¿O es que ustedes se hacen la vista gorda con la Ley de Solidaridad Sostenible, reforma tributaria que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que: «el recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales (trabajadores) y el resto, de las empresas»?

¿Sabían ustedes, artistas del entertainment, que Colombia hasta el 30 de abril de 2021 superó las 500 muertes diarias por Covid-19 y que ocupa el puesto 11 en muertes por esta pandemia con 74.477?

¿Sabían ustedes, bufones de la escabrosidad, que desde 2003, Colombia está entre los 10 países del mundo con más desplazados dentro del país por violencia de acuerdo con el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos?

¿Sabían ustedes, esquiroles de la indignidad, que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz informó que en el primer trimestre de 2021 hubo 23 masacres que dejaron un saldo de 84 asesinados y que en el año 2020 hubo 76 masacres con 292 personas asesinadas, según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos?

¿Sabían ustedes, guiñoles de la vanidad, que el 22 de febrero de 2021, el medio británico Financial Times informó que en Colombia “se produce más coca que en la época de Pablo Escobar” y que en 2017, la ONU anunció que Colombia produce cerca del 70% de la cocaína mundial, lo que lo convierte en el mayor productor de drogas? ¿Sabían que el número de muertes por sobredosis sobrepasó las 70.000, de acuerdo con el Informe Mundial de Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentado el 26 de junio de 2020?

¿Sabían ustedes, fetiches de las masas ignaras, que está activado el Plan Colombia, acuerdo bilateral que fue suscrito en 1999 entre Andrés Pastrana y Bill Clinton cuyos tres objetivos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antidroga, son alcanzados, pero en sentido contrario? ¿Sabían ustedes que en el año 2009, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Barack Obama, Estados Unidos instaló siete bases militares en Colombia y se incrementó el número de misiones militares, así como la realización ejercicios conjuntos entre ambas naciones que han centrado su juego de guerra en Venezuela como potencial enemigo, sobre todo porque la patria de Bolívar ocupa el cuarto lugar en la incautación de drogas y en el desmantelamiento de laboratorios? ¿Sabían ustedes que el 16 de agosto de 2009, el presidente Hugo Chávez habló acertadamente sobre el verdadero objetivo de este plan: “La economía de Colombia depende hoy en gran medida de la producción y distribución de narcóticos y especialmente todo eso lo hace Colombia para abastecer al gran consumidor mundial que se llama Estados Unidos”?

¿Sabían ustedes, “ídolos de multitudes”, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) maneja estadísticas de 6402 personas asesinadas entre 2002 y 2008 víctimas de “falsos positivos”, es decir, asesinatos de civiles no beligerantes por parte de militares haciéndolos pasar como bajas en combate, pero cuyo objetivo es mostrar resultados de la lucha contra la guerrilla con los que los asesinos obtienen retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y ascensos?

¿Sabían ustedes, albardanes de las catervas, que el 1º de junio de 1830, en el periódico El Demócrata, vocero del santanderismo, se publicó una nota alusiva al vencedor de Pichincha y Ayacucho, que dice: “Acabamos de saber con asombro, por cartas que hemos recibido por el Correo del Sur que el general Antonio José de Sucre ha salido de Bogotá, ejecutando fielmente las órdenes de su amo, cuando no para elevarlo otra vez, a lo menos para su propia exaltación (…) Puede ser que Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar”?

¿Sabían ustedes, caricatos de las muchedumbres, que en 1858 el periodista y político Florentino González Vargas consideraba ideal «ser parte de la Unión Americana» porque «los Estados Granadinos se hallarían en la misma condición que los Estados de Nueva York, Pensilvania y los demás de la Confederación» ya que «gozarían de la protección que en el exterior puede darles el poder de aquel gran pueblo, y conservarían su gobierno propio y los medios de mejorar su condición interior, sin los riesgos de esas incursiones vandálicas de que ahora estamos amenazados», ya que para él «perderíamos una nacionalidad nominal para adquirir una real, potente y considerada por todos los pueblos», así «nuestra raza se mezclaría gradualmente con la raza anglosajona»?

¿Sabían ustedes, arlequines de fanfarrias, que el canciller Julio Cesar Turbay para el año 1959 dijo: «los Estados Unidos tienen la doble condición de ser nuestro más grande y poderoso vecino y la primera potencia económica, científica y militar de los tiempos modernos. Nos movemos en la misma órbita y con ellos compartimos nosotros en la pequeña porción que corresponde a nuestras reducidas y limitadas capacidades la defensa de la civilización occidental»?

¿Sabían ustedes, chanceros, que Colombia tiene el récord mundial en magnicidios: José Antonio Anzoátegui, Antonio José de Sucre, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Fernando Landazábal Reyes y Álvaro Gómez Hurtado?

¿Será que ustedes, acostumbrados a vivir de sus parodias y sus circos de mojigangas, ignoran que el pueblo pide transformaciones serias en materia laboral y de salud, que las campesinas y campesinos luchan porque sus siembras no sean asperjadas con glifosato y que cese a los asesinatos a lideresas y líderes sociales?

¿Será que ustedes, “artistas” al servicio de las oligarquías, no pueden organizar un megaconcierto porque el establishment de la industria contracultural a la que ustedes pertenecen no se los permite? ¿Se habrán preguntado si ustedes son en verdad artistas o son fantoches del negocio de la trivialización y la insustancialidad? ¿Será que para ustedes es más importante el show que el arte, la farándula que la sensibilidad artística, el estiércol que la cultura, el espectáculo que la creación? ¿Sabían ustedes que la palabra farándula significa exactamente palabrería barata para distraer? ¿Prefieren ustedes ser parte de los poderes creadores del pueblo o prefieren seguir permitiendo que les seleccionen y fragmenten los mensajes, y les homogenicen los contenidos? ¿Se imaginan por un momento ustedes entregándose al pueblo y no a las masas receptoras y consumidoras? ¿Se imaginan por un momento ustedes respetando a su público cantándole y tocándole para evocar sentimientos? ¿Se imaginan ustedes dando mensajes de libertad, justicia, grandeza y hermosura, en vez de vomitar la moral del éxito como valor fundamental?

Recuerden las palabras de Policarpa Salavarrieta “La Pola”, segundos antes de ser fusilada por abrigar la causa bolivariana en la plaza Mayor de Santafé el 14 de noviembre de 1817 cuando apenas contaba 20 años: “Viles soldados, volved las armas a los enemigos de vuestra patria. ¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad! Pero no es tarde: ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Miserable pueblo, yo os compadezco. ¡Algún día tendréis más dignidad! Muero por defender los derechos de mi patria”.

Lean las pancartas de las protestas en Colombia, una de ellas dice: “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus».

Ah, una última cosa, ¿sabían ustedes, badulaques, que Colombia no está bloqueada por Estados Unidos ni es víctima de medidas coercitivas unilaterales, esas que llaman “sanciones”?