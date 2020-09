Paxful suspende operaciones en Venezuela por sanciones de EE.UU.

La plataforma de operaciones peer to peer (P2P) para la compra y venta de bitcoins Paxful anunció este lunes 14 de septiembre la suspensión total de cualquier transacción con Venezuela, como respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EEUU). «Hola. Es lamentable de verdad. Se trata de regulaciones y sanciones relacionadas con la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) ¡También esperamos volver pronto!», respondió Paxful a uno de los usuarios de Twitter que lamentó la decisión de la plataforma.

Texto: Correo del Orinoco y MorocotaCoin

En un mensaje enviado este lunes a las 2:00 pm (hora de Venezuela) a sus usuarios en el país sudamericano, Paxful indicó: «A partir del 16 de septiembre de 2020, nos gustaría darles 30 días para retirar sus fondos. Durante estos días podrán hacerlo sin ningún tipo de tarifas o cargos. Les notificaremos directamente con más detalles sobre cómo hacerlo».

«Los usuarios venezolanos que hayan completado la verificación de dirección y que confirmen que están viviendo en el extranjero, podrán seguir realizando transacciones en Paxful», agrega la comunicación.

La plataforma no aclara si la suspensión se debe a las medidas que ha implementado Estados Unidos contra el Gobierno venezolano. Sin embargo, señala que debido a las restricciones cada vez más severas se les hace imposible seguir operando en Venezuela.

A sus más de 16.500 usuarios en el país, les señaló: «Esto no es un adiós, solo un hasta luego», y «esperamos que llegue el día en que podamos volver a vernos».

Paxful, plataforma con sede en Estados Unidos, país que mantiene un bloqueo financiero y económico contra la nación suramericana, ya había suspendido sus servicios de pago con el Banco de Venezuela, informó Morocotacoin el 10 de junio. «Las ofertas que mencionen o hagan alusión dentro del método de transferencias bancarias al Banco de Venezuela serán desactivadas», informó Paxful en un comunicado que envió a sus clientes a través de correo electrónico.

Paxful y otras suspensiones en medio del bloqueo

Desde que Estados Unidos decidió imponer bloqueos económicos y financieros en Venezuela, varias plataformas de intercambio entre otras empresas, comenzaron a tomar distancia con la nación.

Un usuario venezolano de la plataforma Paxful recibió el 3 de agosto de este año un correo donde le informaron y advirtieron que a partir de ese momento no estaba permitido «comerciar» con exchanges que estén relacionadas con el petro. «El presente es para recordarte que Paxful no permite a sus usuarios comerciar con nada relacionado con el petro. Nuestro equipo de cumplimiento trabaja con terceros para monitorear esto, así que por favor no recibas o envíes fondos desde o hacia tu cuenta de Paxful a ningún exchange que tenga relación con el petro», informó Paxful.

Advirtió Paxful que si detectaba una transacción con las exchanges relacionadas con el petro suspendería la cuenta del usuario «y podrá reportar información a las autoridades competentes».